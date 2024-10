Di chuyển 2 nơi, cuỗm 2 xe máy ở Bình Dương trong hơn 30 phút

Khoảng 18h30 ngày 24/10, người đàn ông mặc quần đùi, áo thun trắng, đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm, tiếp cận một cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn An Ninh (phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương).

Người này nhanh tay bẻ khóa chiếc xe máy hiệu Future đang dựng trước quán rồi tẩu thoát.

Phát hiện trộm, chị N.L. (nhân viên của cửa hàng và cũng là chủ xe) nhanh chóng chạy ra nhưng người này đã chạy xe đi.

Phát hiện trộm xe, nữ nhân viên chạy theo nhưng không kịp (Ảnh: Người dân cung cấp).

Hơn 30 phút sau, người đàn ông này tiếp tục tới một tiệm hớt tóc trên đường ĐT 743B (phường Bình Hòa, TP Thuận An) rồi bẻ khóa chiếc xe hiệu Vision.

Anh H.N.B. (37 tuổi, quê Long An, chủ xe) cho biết, anh là khách của tiệm, trong cốp xe còn có 1 điện thoại iPhone 13 và gần 20 triệu tiền mặt.

Sau vụ việc, chị L. và anh B. đã tới Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An), Công an phường Bình Hòa (TP Thuận An) để trình báo.

Công an nhận định đối tượng có đồng bọn đi cùng, khả năng đã thực hiện nhiều vụ trộm xe trên địa bàn tỉnh.