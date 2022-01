Đề nghị truy tố 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và kết luận điều tra đến VKSND cùng cấp để đề nghị đơn vị này truy tố 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng 5 thuộc cấp.

Như Dân trí đã phản ánh, chiều 8/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam các ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh - 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Doanh nghiệp mở đường lên núi Chín Khúc để phục vụ các dự án (Ảnh: Minh Khôi).

Theo Cơ quan CSĐT, ông Thắng và Vinh bị khởi tố để điều tra các sai phạm xảy ra tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc (Khánh Hòa).

Sau quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và kết luận điều tra đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh này cùng 5 thuộc cấp có liên quan đến các sai phạm tại 2 dự án trên.

Sai phạm ở dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự

Theo tài liệu, dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự (gọi tắt là Dự án Cửu Long Sơn Tự) có nguồn gốc từ Khu kinh tế trang trại Đất Lành được UBND TP Nha Trang cấp Giấy chứng nhận vào tháng 7 năm 2009.

Tuy nhiên sau đó, dự án này được tách ra thành Dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Đất Lành (gồm Khu A và Khu B), trong đó Khu B là Dự án Cửu Long Sơn Tự với diện tích hơn 500 ha (đóng trên địa bàn các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái và Phước Đồng, TP Nha Trang).

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, với vai trò là người đứng đầu, bị can Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2011 - 2015) đã thực hiện nhiều chỉ đạo xuyên suốt bằng văn bản trong quá trình thực hiện chủ trương đầu tư và triển khai dự án.

Ông Nguyễn Chiến Thắng khi còn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Hải Đăng).

Đồng thời, đã trực tiếp ký các văn bản chỉ đạo về chủ trương và ký Quyết định giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện Dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái trong khu kinh tế trang trại Đất Lành - Khu B trái quy định của pháp luật.

Cụ thể đã ký, chỉ đạo những quyết định sau:

Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 30/06/2014 giao 390,25 ha đất, tổng cộng là 513,53ha (trong đó có 35.384 m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp)

Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 10/04/2015 điều chỉnh tăng lên 52.368 m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 điều chỉnh 52.368 m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thành 44.868 m2 đất thương mại dịch vụ và 7.500 m2 đất ở tại nông thôn.

Cả 3 quyết định trên sai quy hoạch theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/04/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Khánh Hòa; Vi phạm các quy định Luật Đất đai 2013 và các quy định khác của Chính Phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…

Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 09/07/2012 giao 123,28 ha đất trong đó có 1,74 ha đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không được quy hoạch theo Nghị quyết số 46/2007/NQ-CP ngày 15/08/2007 của Chính phủ về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh Khánh Hòa, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Đất đai 2003; Điều 122 Luật Đất đai 2003.

Cơ quan CSĐT nhận định, từ những vi phạm các quy định nêu trên, đủ căn cứ xác định hành vi của bị can Nguyễn Chiến Thắng với vai trò chủ mưu cầm đầu đã phạm vào tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", được quy định tại Khoản 3 Điều 229 BLHS.

Đối với các bị can Đào Công Thiên - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, bị can Lê Mộng Điệp - nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa, bị can Võ Tấn Thái - nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa (từ năm 2010 đến năm 2015) và Giám đốc Sở TN&MT (từ tháng 5/2015 đến năm 2019), bị can Trần Văn Hùng - nguyên Chi Cục trưởng Chi cục quản lý đất đai - Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa đã có những hành vi tham mưu, ký chuyển nhượng, chuyển dịch và xác lập quyền sử dụng đất của Nhà nước sang cho chủ đầu tư trái quy định pháp luật.

Sai phạm tại dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung

Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung ban đầu có tên là Dự án trồng rừng cảnh quan môi trường và du lịch Vĩnh Trung, sau đổi tên thành Dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung, hiện tại là Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung (gọi tắt là dự án Vĩnh Trung) có diện tích 19,65 ha tại xã Vĩnh Trung (TP Nha Trang).

Dự án trên với mục tiêu đầu tư ban đầu của là trồng rừng cảnh quan môi trường và du lịch sinh thái Vĩnh Trung, sau đó điều chỉnh mục tiêu thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự mới để ở kết hợp với du lịch sinh thái.

Ông Lê Đức Vinh - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Hải Đăng).

Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định: ngày 15/08/2012, ông Lê Đức Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất và khoanh nuôi sản xuất với diện tích 196.194 m2 sang sử dụng vào mục đích đất ở và đất có mục đích công cộng cho Công ty Khánh Hòa để thực hiện dự án Vĩnh Trung với hình thức sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất là giao đất có thu tiền sử dụng đất, đã vi phạm quy định pháp luật về quản lý đất đai, cụ thể:

Giao đất khi chưa xác định mức thu tiền sử dụng đất, giao đất trên thực địa ngày 22/8/2012 trước khi chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính vào ngày 18/02/2014, vi phạm quy định tại Điều 122 Luật Đất đai 2003.

Giao đất khi chủ đầu tư mua gom đất vượt hạn mức quy định tại Điều 15, Khoản 3 Điều 70 Luật Đất đai 2003, vi phạm quy định về căn cứ giao đất; Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 15/08/2007 của Chính phủ, quy hoạch là đất rừng sản xuất và khoanh nuôi sản xuất, vi phạm Khoản 1 Điều 31 Luật Đất đai 2003.

Không tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị 2009.

Từ những vi phạm các quy định nêu trên, Cơ quan CSĐT cho rằng đủ căn cứ xác định hành vi của bị can Lê Đức Vinh nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016 và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ năm 2016 đến năm 2019 phạm vào tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" được quy định tại Khoản 3 Điều 229 BLHS.

Đối với các bị can Lê Mộng Điệp - nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa từ năm 2006 đến năm 2015, bị can Lê Văn Dẽ - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, bị can Trần Văn Hùng - nguyên Chi Cục trưởng Chi cục quản lý đất đai - Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu, đề nghị, thực hiện các hành vi vi phạm quy định Luật Đất đai 2003.

Cơ quan CSĐT nhận định, đủ căn cứ xác định hành vi của 3 bị can nêu trên là đồng phạm với vai trò giúp sức đã phạm vào tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" được quy định tại Khoản 3 Điều 229 BLHS.

