Đang "nợ" án, thiếu phụ thực hiện thêm cú lừa tiền tỷ

Ngày 5/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thùy Trang (35 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, sống tại xã Hồng Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

Bị cáo Trang bị truy tố ra trước tòa án để xét xử về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của các cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, tháng 3/2021, Phạm Thùy Trang bị Tòa án nhân dân huyện Đô Lương tuyên phạt 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do Trang đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án.

Bị cáo Phạm Thùy Trang tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Lam).

Trước đó, Trang có hợp tác cung cấp thực phẩm cho một người đàn ông tên Nguyễn Văn Cường (không xác định được lai lịch cụ thể).

Cường nói với Trang cấp thực phẩm cho một công ty may có hàng nghìn lao động trên địa bàn. Tuy nhiên, sau khi nhận một khối lượng trứng, thịt lớn từ Trang, người đàn ông này cắt đứt liên lạc, không thanh toán tiền khiến Trang lâm vào cảnh nợ nần.

Tháng 4/2021, Trang nói với chị Th. góp vốn để mua thực phẩm cung cấp cho công ty may, thông qua người tên Cường. Để tạo lòng tin cho chị Th., Trang nói anh Cường làm việc tại một đơn vị công an và là nhà thầu cung cấp thực phẩm cho công ty may.

Từ tháng 4 đến tháng 10/2021, chị Th. nhiều lần chuyển tiền cho Trang để góp vốn làm ăn, tổng cộng hơn 5,8 tỷ đồng.

Đầu năm 2022, chị Th. yêu cầu Trang trả lại tiền đã chuyển, Trang thuê người làm các hợp đồng kinh tế, thể hiện người đàn ông tên Cường xin chấm dứt hợp đồng do tình hình dịch bệnh. Trên hợp đồng này, Trang giả chữ ký của ông Cường và giả chữ ký của lãnh đạo công ty may, dùng con dấu giả của công ty đóng lên chữ ký của giám đốc công ty.

Với thủ đoạn tương tự, Phạm Thùy Trang lừa chị G. và anh H. (trú cùng xã) góp vốn mua thực phẩm cung cấp cho một nhà máy may tại huyện Tân Kỳ, chiếm đoạt của 2 nạn nhân này 330 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt số tiền lớn của các nạn nhân, Phạm Thùy Trang rời địa phương. Tháng 10/2023, người phụ nữ này bị bắt giữ.

Kết quả giám định cho thấy, các hợp đồng kinh tế Trang cung cấp cho bị hại, con dấu của công ty may đóng trên hợp đồng là giả. Trang giả mạo chữ ký của vị cán bộ công an có tên trùng (nhưng khác họ) với người làm ăn trước đây của mình, giả mạo chữ ký của giám đốc công ty may trong các hợp đồng kinh tế với các nạn nhân.

Trang khai con dấu và hợp đồng kinh tế của công ty may do người đàn ông Nguyễn Văn Cường đưa cho.

Cơ quan chức năng làm rõ, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Th., chị G. và anh H. tổng số tiền trên 6,1 tỷ đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Trang trả lại cho các bị hại một phần tiền.

Tại phiên tòa, Phạm Thùy Trang thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Thùy Trang 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù về tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và 2 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tổng hợp với bản án 8 năm tù Tòa án nhân dân huyện Đô Lương tuyên trước đó, Phạm Thùy Trang phải thi hành bản án 30 năm tù.

Về phần dân sự, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo phải hoàn trả cho chị Th. hơn 5,4 tỷ đồng, trả cho chị G. 180 triệu đồng, trả cho anh H. 93 triệu đồng.