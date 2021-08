Cựu TGĐ Thoát nước Hà Nội: Arktic là "sân sau" của ông Nguyễn Đức Chung

Dân trí Võ Tiến Hùng, cựu TGĐ Công ty Thoát nước Hà Nội khai, biết Arktic là công ty "sân sau" của gia đình ông Nguyễn Đức Chung, nên sau chỉ đạo của ông Chung, Hùng đã đặt mua chế phẩm Redoxy 3C qua Arktic.

Liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận và đề nghị truy tố về tội danh này đối với 3 bị can, gồm: Nguyễn Đức Chung (54 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Trường Giang (37 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic (Công ty Arktic) và Võ Tiến Hùng (54 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước Hà Nội).

Các bị can Nguyễn Đức Chung (trái) và Nguyễn Trường Giang.

Arktic là công ty "sân sau" của gia đình ông Nguyễn Đức Chung

Theo kết luận điều tra, tháng 8/2016, bị can Nguyễn Đức Chung đã kết luận và ra văn bản 308 chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH để làm sạch ao, hồ của TP Hà Nội. Tuy nhiên, ông Chung lại chỉ đạo miệng bị can Võ Tiến Hùng mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic, không mua trực tiếp từ hãng Watch Water GmbH như chỉ đạo bằng văn bản.

Tại cơ quan điều tra, bị can Võ Tiến Hùng khai, từ kết quả làm việc của đoàn công tác TP Hà Nội với đại diện Công ty Watch Water tại Đức (từ ngày 29/5/2016-8/6/2016), ông Nguyễn Đức Chung đã có thư mời đại diện công ty này sang Hà Nội khảo sát thực tế, lấy mẫu nước, nghiên cứu để sản xuất ra sản phẩm phù hợp với đặc điểm môi trường nước của các hồ trên địa bàn thành phố.

Bị can Hùng khai tiếp, ngày 29/7/2016, ông Nguyễn Đức Chung trực tiếp chỉ đạo Công ty Thoát nước Hà Nội lấy chế phẩm Redoxy 3C mẫu từ người của Công ty Arktic để thử nghiệm tại sân UBND TP Hà Nội; ngày 31/7/2016, tiếp tục thử nghiệm tại bè quây trong Hồ Hoàn Kiếm và trong phòng thí nghiệm của Công ty Thoát nước Hà Nội.

Quá trình Công ty Thoát nước Hà Nội thử nghiệm ở bè quây tại Hồ Hoàn Kiếm, Văn phòng UBND TP Hà Nội thông báo bằng điện thoại cho Hùng về việc ông Chung sẽ tiếp tục đi kiểm tra việc thử nghiệm tại bè quây Hồ Hoàn Kiếm (kiểm tra lần 2) nên Hùng cùng một số nhân viên đến Hồ Hoàn Kiếm để tiếp đón đoàn của Chủ tịch UBND thành phố. Tại đây, sau khi kiểm tra, Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo miệng trực tiếp với Hùng là "giao cho Công ty Thoát nước mua chế phẩm Redoxy 3C qua Công ty Arktic". Khi ông Chung chỉ đạo còn có mặt của Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Arktic.

"Hùng được biết Công ty Arktic là công ty "sân sau" của Nguyễn Đức Chung, là công ty gia đình Chung, có đặt trụ sở tại 12 Đặng Tiến Đông (Siêu thị Minh Hoa) của gia đình Nguyễn Đức Chung nên sau khi Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, Hùng đã trao đổi, đặt hàng để Nguyễn Trường Giang nhập khẩu 3.240 kg chế phẩm Redoxy 3C và bán cho Công ty Thoát nước Hà Nội khi chưa có chủ trương sử dụng chế phẩm Redoxy 3C, ông Nguyễn Đức Chung mới chỉ đạo thử nghiệm chế phẩm Redoxy 3C", lời khai của bị can Hùng trong kết luận điều tra.

Theo kết luận điều tra, bị can Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội phải tổ chức, thực hiện mua chế phẩm Redoxy 3C theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, theo phê duyệt của UBND TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định trong 15 hợp đồng mua chế phẩm Redoxy 3C có 3 hợp đồng ban đầu Công ty Thoát nước Hà Nội mua khi chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, còn 12 hợp đồng mua khi đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt nhưng không thực hiện đúng phê duyệt của UBND TP Hà Nội.

Kết luận điều tra cho biết, từ năm 2016 đến năm 2019, Công ty Thoát nước Hà Nội đã ký 15 hợp đồng kinh tế mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Arktic với tổng khối lượng là 489.080 kg, trị giá hơn 167 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định thiệt hại của vụ án là số tiền chênh lệnh giữa giá của hãng Watch Water GmbH bán cho Công ty Arktic (8,5 Euro/kg, tức khoảng 230.000 đồng/kg) và giá Công ty Thoát nước Hà Nội mua của Công ty Arktic (từ 295.000 đến 326.000 đồng/kg) là hơn 36 tỷ đồng.

Bị can Võ Tiến Hùng.

Vợ ông Nguyễn Đức Chung thành lập Công ty Arktic

Cuối năm 2015, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ của ông Nguyễn Đức Chung) thành lập Công ty Arktic, đã góp đủ 5 tỷ đồng vốn điều lệ nhưng đứng tên Đào Xuân Tấn và Nguyễn Đức Hạnh (con trai của bà Hoa và ông Nguyễn Đức Chung).

Tại cơ quan điều tra, bị can Giang khai, bản thân rất mong muốn hợp tác kinh doanh với Nguyễn Đức Hạnh vì sẽ được tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, bởi Hạnh là con trai ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Bà Hoa và Hạnh đồng ý. Nhưng cuối tháng 7/2016, bà Hoa có nói với Giang là ông Chung không muốn để Hạnh trực tiếp đứng tên và ra mặt tham gia hoạt động kinh doanh cùng với Giang, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến ông Chung nên Giang mua lại 20% vốn điều lệ của Nguyễn Đức Hạnh.

"Nguyễn Đức Chung cũng trao đổi với Giang và Lê Hoàng Thanh (bạn ông Chung) về việc giao cho vợ Thanh là bà Nguyễn Thị Bích Hằng đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ của Công ty Arktic. Bà Hoa đã làm thủ tục chuyển nhượng 60% vốn điều lệ của Nguyễn Đức Hạnh cho Giang (20%) để Giang sở hữu 60% vốn điều lệ và Nguyễn Thị Bích Hằng (40%)", kết luận điều tra nêu lời khai của bị can Giang.

Theo lời khai của bị can Giang, từ khi Giang tham gia quản lý, điều hành Công ty Arktic, bà Hoa không bàn giao 5 tỷ đồng vốn điều lệ cho Giang nên Giang đã phải sử dụng tiền của cá nhân để bù 5 tỷ đồng vốn điều lệ vào công ty. Khi ông Nguyễn Đức Chung đề nghị bà Hằng đứng tên sở hữu 40% vốn điều lệ, Giang biết là bà Hằng đứng tên sở hữu hộ gia đình ông Chung, không phải trả tiền mua cổ phần.

Kết luận điều tra cho biết, có đủ căn cứ xác định bị can Nguyễn Đức Chung là người chủ mưu trong việc dừng sử dụng hóa chất cũ để mua hóa chất mới; chỉ đạo bằng văn bản tiêu thụ độc quyền chế phẩm Redoxy 3C đã được hãng Watch Water GmbH đồng ý bán với giá 8,5 Euro/kg, mang lại lợi ích cho TP Hà Nội nhưng lại chỉ đạo miệng bị can Võ Tiến Hùng làm trái pháp luật mua qua Công ty Arktic với giá 295.000-326.000 đồng/kg, mang lại lợi ích không chính đáng cho Công ty Arktic (gia đình bị can Chung sở hữu 40% vốn điều lệ); can thiệp việc tạm ứng, thanh tra, tạo thuận lợi, bao che trong việc Công ty Arktic mua, bán chế phẩm Redoxy 3C.

Nguyễn Dương