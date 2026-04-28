Cựu Giám đốc CDC Huế và cấp dưới mua ngoài đấu thầu gần 20.000 liều vaccine

Ngày 28/4, Tòa án nhân dân thành phố Huế đã tuyên án đối với 4 bị cáo từng là cán bộ lãnh đạo, nhân viên tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế (CDC Huế) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo gồm: Hoàng Văn Đức (SN 1970), cựu Giám đốc CDC Huế; Trần Thị Kim Xinh (SN 1978), cựu Phó khoa Dược - Vật tư y tế; Hà Thúc Nhật (SN 1983), nguyên Kế toán trưởng và Lê Nguyễn Thị Loan (SN 1968), nhân viên thu phí tại CDC Huế.

Hai bị cáo Hoàng Văn Đức (bên phải) cựu Giám đốc CDC Huế và Hà Thúc Nhật (bên phải) tại phiên tòa (Ảnh: Ngọc Minh).

Theo cáo trạng, CDC Huế là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có hoạt động tiêm chủng vaccine thu tiền dịch vụ. Vaccine để tiêm chủng dịch vụ phải được tổ chức đấu thầu mua sắm hàng năm theo quy định. Toàn bộ nguồn thu từ tiêm chủng phải được hạch toán đầy đủ vào ngân sách đơn vị.

Tuy nhiên, từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2021, bị cáo Hoàng Văn Đức cùng các thuộc cấp đã bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền và tài khoản cá nhân mua vaccine từ các công ty cung ứng không qua đấu thầu.

Các bị cáo đưa số thuốc này vào tiêm song song với vaccine mua theo đúng quy định, nhưng phần tiền thu từ tiêm chủng không được hạch toán vào hệ thống kế toán của CDC Huế.

Để hợp thức hóa việc thu tiền, bị cáo Loan đã áp mức giá tiêm đối với vaccine mua ngoài đấu thầu tương đương vaccine mua hợp pháp. Số tiền này được thu riêng bằng phiếu viết tay và chuyển cho Trần Thị Kim Xinh quản lý.

Các bị cáo liên quan vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại CDC Huế (Ảnh: Ngọc Minh).

Cơ quan chức năng xác định, các bị cáo đã mua gần 20.000 liều vaccine, với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng không thông qua đấu thầu để đưa vào tiêm chủng dịch vụ tại CDC Huế nhằm trục lợi cá nhân. Việc làm của các bị cáo đã gây thiệt hại cho CDC Huế số tiền hơn 1 tỷ đồng. Riêng bị cáo Hà Thúc Nhật phải chịu trách nhiệm đối với phần thiệt hại hơn 168 triệu đồng do tham gia ở một số hợp đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án nêu trên, Hoàng Văn Đức giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; Trần Thị Kim Xinh và Lê Nguyễn Thị Loan là đồng phạm tích cực còn Hà Thúc Nhật tham gia với vai trò hạn chế hơn.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của các bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Hoàng Văn Đức 5 năm 6 tháng tù giam, Trần Thị Kim Xinh 5 năm tù, Hà Thúc Nhật 1 năm tù và Lê Nguyễn Thị Loan 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trước đó, bị cáo Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến đấu thầu vật tư y tế chống dịch Covid-19 vào năm 2020.

Tại phiên xét xử diễn ra vào ngày 8/5/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) xác định 2 bị cáo có nhận tiền của các doanh nghiệp sau khi ký kết hợp đồng nhưng không có thỏa thuận trước, không biết số tiền đã nhận là do phạm tội mà có. Các bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền được nhận.

Tòa nhận định các bị cáo ở tuyến đầu chống dịch, có thành tích trong phòng chống dịch. Thời điểm phạm tội do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đấu thầu vật tư y tế cũng là phục vụ cho phòng chống dịch bệnh. Hội đồng xét xử đã quyết định áp dụng điều 59 Bộ luật Hình sự để miễn hình phạt tù cho các bị cáo Đức và Nhật.

Đến tháng 6 cùng năm, Hoàng Văn Đức, Hà Thúc Nhật, Trần Thị Kim Xinh và Lê Nguyễn Thị Loan bị khởi tố liên quan mua sắm vaccine không qua đấu thầu đưa vào tiêm chủng dịch vụ tại CDC Huế.