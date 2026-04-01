Cựu chủ tịch ngân hàng bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Theo kế hoạch, ngày 17/4, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thế Bình (72 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Agribank), Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát), Hồ Đăng Trung (cựu Giám đốc Agribank Chi nhánh 6) cùng 2 đồng phạm về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ông Bình và các đồng phạm bị truy tố theo khoản 3, Điều 179, Bộ luật Hình sự năm 1999. Hành vi sai phạm xảy ra cách đây khoảng 15 năm, khi Bộ luật Hình sự năm 2015 chưa có hiệu lực.

Phiên tòa do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 20/4.

Bị cáo Dương Thanh Cường trong vụ án trước đó (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2010, dù không đủ điều kiện vay vốn và trả nợ, Dương Thanh Cường vẫn gặp ông Bình để đề nghị vay vốn. Thời điểm này, ông Bình là quyền Tổng Giám đốc Agribank (năm 2007), sau đó là Chủ tịch HĐQT (năm 2010), đã chỉ đạo Hồ Đăng Trung cho Cường vay.

Thực hiện chỉ đạo, Trung cùng cấp dưới là Hồ Văn Long và một số cán bộ tín dụng đã thông đồng với Cường và các cá nhân liên quan, thực hiện hàng loạt sai phạm nhằm hợp thức hóa hồ sơ, nâng quyền phán quyết tín dụng cho chi nhánh, làm giả điều kiện vay vốn, hồ sơ tín dụng và hồ sơ tài sản bảo đảm.

Các tài sản thế chấp bao gồm dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyền sử dụng đất không đủ điều kiện thế chấp; thậm chí là đất nông nghiệp, đất trồng rau màu có giá trị thấp. Những tài sản này được Cường làm giả hợp đồng chuyển nhượng, nâng khống giá trị để đủ điều kiện vay vốn.

Từ đó, Cường sử dụng Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bình Phát và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ THY (trong cùng hệ sinh thái) để ký kết hàng loạt hợp đồng tín dụng và thực hiện việc đảo nợ.

Ngày 30/11/2010, chi nhánh ngân hàng đã giải ngân cho Công ty THY vay 385 tỷ đồng. Sau đó, công ty này chuyển toàn bộ số tiền vay cho Công ty Bình Phát để thanh toán khoản nợ của Cường tại chi nhánh (hành vi đảo nợ).

Sau khi thu hồi nợ gốc, chi nhánh ngân hàng giải chấp 10 thửa đất của Công ty Bình Phát để chuyển thành tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty THY. Tuy nhiên, Công ty THY không có khả năng trả nợ nên khoản vay này đã bị chuyển thành nợ quá hạn từ năm 2011.

Cơ quan công tố xác định, hành vi sai phạm của các bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.053 tỷ đồng. Ông Bình biết rõ các công ty của Cường vay vốn để mua đất thực hiện dự án khi chưa đủ điều kiện pháp lý, dự án không khả thi, nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới cho vay.

Hồ sơ vụ án thể hiện, hành vi của Nguyễn Thế Bình đã trực tiếp tạo điều kiện để các đồng phạm hợp thức hóa hồ sơ tín dụng, cho Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn trái quy định, gây thiệt hại cho Agribank số tiền hơn 1.053 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, trong vụ án này, ông Nguyễn Thế Bình giữ vai trò xuyên suốt, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu trách nhiệm chính.

Trong quá trình điều tra, ông Bình đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã. Trường hợp bị can không ra trình diện hoặc đầu thú sẽ bị coi là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.