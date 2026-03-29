Công an vào cuộc vụ nam thanh niên nghi đạp bé gái 5 tuổi ở Hà Nội

Ngày 29/3, đại diện Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang xử lý vụ việc nam thanh niên có hành vi đạp ngã một bé gái tại quán ăn trong khu đô thị Times City.

Nam thanh niên áo đen trước khi đạp bé gái (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh từ camera của một nhà hàng. Theo nội dung clip, sau khi dùng bữa xong, một nam thanh niên đứng dậy cạnh bàn ăn. Lúc này, một bé gái khoảng 4-5 tuổi đi xe scooter tiến đến nhưng phải quay đầu lại vì người này đứng chắn lối đi.

Hình ảnh trong clip cho thấy, bé gái chưa va chạm với nam thanh niên. Tuy nhiên, khi cháu bé vừa quay lưng, người này bất ngờ giơ chân đạp thẳng khiến bé gái cùng xe scooter lao về phía trước.

Nhiều người trên mạng xã hội bày tỏ bức xúc trước hành vi của nam thanh niên, cho rằng đây là việc làm côn đồ, phản cảm, cần bị xử lý nghiêm. Không ít ý kiến cũng bày tỏ lo ngại về sức khỏe và tâm lý của bé gái sau vụ việc.