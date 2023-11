Công an TPHCM kiểm tra hàng chục cơ sở in ấn, đồ chơi xe máy

Ngày 12/11, Công an TPHCM thông tin về việc đơn vị đồng loạt ra quân tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh khắc dấu, in ấn, làm biển quảng cáo, đồ chơi xe máy trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác đã kiểm tra nhiều ơ sở kinh doanh khắc dấu, in ấn, làm biển quảng cáo, đồ chơi xe máy (Ảnh: Công an cung cấp).

Kế hoạch được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM về tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố.

Qua đó, Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo thành lập 10 tổ công tác với sự tham gia của lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh sát giao thông và đoàn viên thanh niên Công an TP.

Trong ngày đầu kiểm tra, các tổ công tác đã kiểm tra 26 cơ sở kinh doanh khắc dấu, in ấn, làm biển quảng cáo, đồ chơi xe máy. Tại thời điểm kiểm tra, nhiều cơ sở trưng bày các biển số ô tô, xe máy không rõ nguồn gốc, không có quốc huy, trong đó có nhiều biển số xe được in cắt, dán decal số.

Theo cảnh sát, có 7 cơ sở không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh; 14 cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; các tổ công tác đã tạm giữ 277 biển số mô tô, ô tô các loại không rõ nguồn gốc. Trong đó, có 145 biển số ô tô, 132 biển số xe máy; 134 biển số có quốc huy, 143 không có quốc huy.

Tổ kiểm tra đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, biển số xe không rõ nguồn gốc cho công an cấp phường tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Công an TPHCM nhận định hành vi trưng bày, sản xuất biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời gián tiếp tiếp tay cho các đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật né tránh sự phát hiện của cơ quan công an, gây khó khăn trong quá trình điều tra, truy bắt tội phạm, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Các tổ công tác đã tạm giữ 277 biển số mô tô, ô tô các loại không rõ nguồn gốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn Thành phố, trong đó chú trọng công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cũng như các cơ sở kinh doanh khắc dấu, in ấn nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở.