Công an Quảng Ninh cảnh báo tin nhắn giả mạo ngân hàng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn giả mạo tin nhắn SMS của ngân hàng, thông báo điểm thưởng, quà tặng hoặc ưu đãi sắp hết hạn.

Theo cơ quan công an, tin nhắn thường kèm đường link yêu cầu khách hàng truy cập để nhận thưởng hoặc đổi quà. Đáng chú ý, tên ngân hàng có thể hiển thị ở phần người gửi, khiến người nhận dễ tưởng đây là thông báo chính thức.

Hình ảnh minh họa (Ảnh: Công an cung cấp).

Một tin nhắn giả mạo có nội dung: "[Ngân hàng A.] Thông báo. Ưu đãi có thời hạn! 12.500 điểm thưởng thẻ tín dụng của bạn hết hạn hôm nay. Nhận ngay phần thưởng độc quyền của bạn…", kèm đường link truy cập.

Tin nhắn được thiết kế để tạo cảm giác "chính chủ" khi đề cập cụ thể đến thẻ tín dụng, số điểm thưởng và sử dụng đường link có những cụm từ gần giống tên ngân hàng.

Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát kinh tế lưu ý việc điện thoại hiển thị tên ngân hàng ở phần người gửi không phải căn cứ duy nhất để xác định tin nhắn có thực sự do ngân hàng phát hành.

Các cụm từ như "ưu đãi có thời hạn", "hết hạn hôm nay", "nhận ngay" được sử dụng nhằm tạo tâm lý tiếc quyền lợi, thúc giục người nhận thao tác nhanh và bỏ qua bước kiểm tra thông tin.

Khi truy cập đường link, người dùng có thể được chuyển đến trang web có giao diện tương tự website của ngân hàng và được yêu cầu thực hiện các bước để "đổi điểm", "nhận quà".

Nếu làm theo hướng dẫn, người dùng có nguy cơ cung cấp thông tin bảo mật cho các đối tượng lừa đảo. Những dữ liệu này có thể bị lợi dụng để thực hiện giao dịch trái phép, chiếm quyền kiểm soát tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân không vội truy cập đường link trong SMS thông báo điểm thưởng, quà tặng hoặc ưu đãi, kể cả khi tin nhắn hiển thị tên ngân hàng.

Nếu muốn kiểm tra điểm thưởng, khách hàng nên thoát khỏi tin nhắn, tự mở ứng dụng ngân hàng chính thức trên điện thoại hoặc chủ động liên hệ ngân hàng qua các kênh chính thức để xác minh.

Người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP, số thẻ, mã CVV/CVC và các thông tin bảo mật tại những đường link chưa được xác thực. Người dùng cũng không nên cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ các tin nhắn đáng ngờ.

Trường hợp đã truy cập đường link và cung cấp thông tin, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa thẻ, tài khoản, thay đổi thông tin bảo mật và thực hiện các biện pháp cần thiết.

Nếu phát hiện tài khoản phát sinh giao dịch bất thường hoặc có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.

Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị người dân chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để cùng nâng cao cảnh giác, nhận diện thủ đoạn giả mạo và phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng.