Công an Hội An phá chuyên án ma túy ngay làng chài ven phố cổ

Dân trí Ngày 25/6, Công an thành phố Hội An thông tin, đơn vị vừa phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt 2 đối tượng tại làng chài Cẩm Nam, thu giữ nhiều "hàng đá".

Đầu tháng 5/2021, qua công tác quản lý địa bàn, Công an thành phố Hội An và Công an phường Cẩm Nam nhận thấy hai đối tượng N.Đ.T. và T. T.L. có nhiều biểu hiện nghi vấn, không có việc làm, thường xuyên giao du với các đối tượng nghiện ma túy.

Hai đối tượng N.ĐT. và T.T.L. bị lực lượng công an Hội An bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Cùng với đó, lực lượng trinh sát Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thành phố Hội An có thông tin các con nghiện trên địa bàn Hội An hay mua ma túy đá của hai đối tượng có biệt danh "T. Rê" và "Ré" ở Cẩm Nam.

Qua xác minh tại địa bàn cơ sở và khớp nối các nguồn tin, lực lượng phòng chống ma túy Công an Hội An phối hợp với Công an phường Cẩm Nam xác định đối tượng "T. Rê" chính là N.ĐT. (sinh năm 1996) và đối tượng "Ré" chính là T.T.L. (SN 1988, cả 2 cùng trú phường Cẩm Nam, TP Hội An).

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an TP Hội An cung cấp).

Hai đối tượng này có dấu hiệu nghi vấn bán ma túy đá cho các con nghiện trên địa bàn TP Hội An.

Với quyết tâm triệt phá, không để chúng tiếp tục gieo rắc "cái chết trắng" cho xã hội, lãnh đạo Công an thành phố Hội An đã quyết định xác lập chuyên án 0621M để tổ chức đấu tranh.

Qua xác minh, các trinh sát phát hiện T. và L. mua ma túy của các đối tượng ở TP Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn về bán lẻ lại cho các con nghiện. Hai đối tượng này cũng có mối quan hệ mật thiết với nhau, thường hay xuất hiện cùng nhau.

Tuy nhiên, hai đối tượng rất ma mãnh, không bao giờ ở một chỗ cố định, hàng ngày chủ yếu ở ngoài đường, di chuyển liên tục nhiều nơi; ít khi ở nhà mà thuê nhà nghỉ để ở hoặc liên tục thay đổi địa điểm đến ở nhà các đối tượng khác.

Hai đối tượng thường dùng các thủ đoạn để "cắt đuôi" các trinh sát như thay đổi phương tiện, chạy xe tốc độ cao, lòng vòng qua nhiều tuyến đường, liên tục thay đổi địa điểm giao dịch ma túy, chỉ bán cho người mà chúng biết.

Trong khi đó, địa bàn phường Cẩm Nam dân cư ít, nhiều tuyến đường bê tông nhỏ, hẻm chằng chịt, chủ yếu là dân gốc địa phương gây nhiều khó khăn cho công tác trinh sát.

Trước tình hình đó, Ban chuyên án đã chỉ đạo áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức mật phục theo dõi, nắm rõ quy luật hoạt động của chúng, chờ thời cơ phá án, bắt quả tang.

Sáng 23/6, trinh sát phát hiện một số con nghiện lảng vảng quanh khu vực khối Thanh Nam, phường Cẩm Nam. Nhận định thời cơ đã đến, Ban chuyên án lệnh cho các tổ công tác trong tư thế sẵn sàng phá án.

Đến 10h20 cùng ngày, phát hiện N.Đ.T. đi đến ngã ba đầu ngõ 395 Nguyễn Tri Phương, Cẩm Nam để giao ma túy cho con nghiện, lực lượng trinh sát mật phục liền bắt quả tang.

Lực lượng công an phát hiện trên người đối tượng 3 gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, cùng các tang vật như kéo cắt bao nilon, đoạn ống vát nhọn để phân ma túy, kẹp y tế và bật lửa để hàn các gói ma túy.

Tập trung đấu tranh nhanh, T. khai nhận đó là ma túy "đá" đang mang đi giao cho các con nghiện thì bị bắt giữ.

Từ những chứng cứ đã thu thập từ trước, vào lúc 11h cùng ngày, ngay khi T. bị bắt tại khối Thanh Nam, một tổ công tác khác của Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy phối hợp với Công an phường Cẩm Nam tiến hành bắt giữ người và khám xét khẩn cấp tại nơi ở của L. tại tổ 4 Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 26 gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Qua đấu tranh, L. khai nhận chất tinh thể màu trắng trong 26 gói nilon là ma túy "đá", L. mua về để bán cho các con nghiện.

Công Bính