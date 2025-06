Công an Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn tấn công Facebook lừa chuyển tiền

Theo Công an TP Hải Phòng, các đối tượng sử dụng thủ đoạn truy cập trái phép vào tài khoản Facebook của người dùng, sau đó nghiên cứu các đoạn hội thoại để xác định mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp...

Sau khi nắm được các mối liên hệ xã hội, chúng sử dụng chính tài khoản bị chiếm đoạt để nhắn tin cho người thân, bạn bè của nạn nhân với nội dung vay tiền hoặc đề nghị chuyển khoản với nhiều lý do khác nhau.

Công an Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn hack Facebook lừa chuyển tiền (Ảnh minh họa: Công an Hải Phòng).

Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh cá nhân đã được nạn nhân đăng tải trên mạng xã hội để tạo video, hình ảnh động và thực hiện cuộc gọi video.

Tuy nhiên, điểm chung của các cuộc gọi này là thời lượng ngắn, không có âm thanh và chất lượng hình ảnh kém. Khi người nhận tỏ ra nghi ngờ, các đối tượng thường viện lý do như "mạng yếu" hoặc "đang ở ngoài đường" để tránh bị phát hiện.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cảnh giác với các tin nhắn yêu cầu chuyển tiền qua mạng xã hội, kể cả khi người gửi là người quen.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Đội phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội (Đội 3), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng (địa chỉ: 55 Bến Bính, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) để được hỗ trợ.