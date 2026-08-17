Công an cảnh báo 4 thủ đoạn đánh cắp thông tin cá nhân

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, trong thời đại số, giao dịch trực tuyến và mạng xã hội ngày càng phổ biến. Cùng với đó, các loại tội phạm công nghệ cao cũng gia tăng với thủ đoạn đánh cắp thông tin cá nhân ngày càng tinh vi.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đối tượng thường lợi dụng sự sơ hở, thiếu cảnh giác hoặc tâm lý hoang mang, hám lợi của người dân để thu thập dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo trộm cắp thông tin cá nhân trên không gian mạng (Ảnh: Công an cung cấp).

Một thủ đoạn phổ biến là giả mạo cơ quan chức năng. Kẻ gian gọi điện tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc nhân viên thuế, sau đó yêu cầu người dân cài ứng dụng dịch vụ công giả mạo chứa mã độc.

Khi nạn nhân cài đặt ứng dụng, đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại, từ đó đánh cắp thông tin và tiền trong tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng còn sử dụng đường link độc hại (phishing). Chúng gửi SMS, email hoặc tin nhắn qua Zalo, Facebook, giả mạo thông báo nhận thưởng, cập nhật mật khẩu hoặc xác thực tài khoản ngân hàng để dụ người dùng truy cập đường link.

Một hình thức khác là tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao”. Nạn nhân được dụ tham gia làm nhiệm vụ trực tuyến rồi yêu cầu cung cấp CCCD, số tài khoản và mã OTP để “xác minh hồ sơ”.

Thực chất, những thông tin này có thể bị các đối tượng sử dụng để chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, kẻ gian tìm cách chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của người thân, bạn bè. Sau khi kiểm soát Facebook hoặc Zalo, chúng nhắn tin mượn tiền hoặc đề nghị chuyển tiền vào một tài khoản khác.

Thông tin cá nhân như hình ảnh căn cước công dân, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và tài khoản ngân hàng nếu rơi vào tay kẻ xấu có thể gây nhiều hậu quả.

Nạn nhân có thể bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, ví điện tử, bị sử dụng thông tin để vay tiền qua các ứng dụng tín dụng đen trực tuyến. Người bị lộ dữ liệu cũng có thể trở thành mục tiêu tống tiền, bôi nhọ danh dự hoặc bị lợi dụng danh tính để lừa đảo người khác.

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân áp dụng “quy tắc 15 giây” khi nhận video call đề nghị vay tiền hoặc yêu cầu chuyển khoản. Người nhận cuộc gọi nên yêu cầu người gọi quay mặt sang trái, sang phải hoặc đưa bàn tay lướt qua trước mặt.

Theo khuyến cáo, công nghệ Deepfake hiện tại chưa hoàn thiện và hình ảnh có thể bị vỡ nét, méo mó hoặc giật, đơ, khi xuất hiện chuyển động vật lý hoặc bị che khuất.

Người dân cũng cần tuân thủ nguyên tắc “xác thực chéo 100%”. Khi nhận tin nhắn Zalo hoặc Facebook nhờ chuyển tiền, người nhận nên gọi lại bằng cuộc gọi viễn thông thông thường qua SIM để xác minh.

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân không tải các ứng dụng có đuôi .apk trên Android hoặc cài đặt các cấu hình lạ trên iOS từ những đường link được gửi qua tin nhắn.

Người dân cần nhớ công an, tòa án và ngân hàng không làm việc, gửi lệnh bắt giữ hoặc yêu cầu “nâng cấp tài khoản” qua Zalo, Messenger, Telegram hay Viber.