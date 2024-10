Cô gái ở Sầm Sơn hoang báo bị cướp

Ngày 8/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, những ngày qua người dân trên địa bàn thành phố Sầm Sơn hoang mang về thông tin vụ cướp tài sản đêm 5/10 trên đường Nam Sông Mã, phường Quảng Tiến (thành phố Sầm Sơn).

Chị N.T.A, trú phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn trình báo, rạng sáng 5/10, chị bị 2 đối tượng mặc áo khoác, bịt mặt, đi xe máy không gắn biển số dùng dao dí vào mạn sườn, cướp túi xách lấy hơn 1 triệu đồng, sau đó bỏ chạy.

Chị N.T.A. làm việc với lực lượng công an (Ảnh cắt từ clip Công an Thanh Hóa cung cấp).

Tiếp nhận tin báo, nhận thấy đây là vụ cướp tài sản có tính chất manh động, gây mất an ninh trật tự địa bàn, Trưởng Công an thành phố Sầm Sơn đã báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, phối hợp Phòng Hình sự, huy động tối đa lực lượng khẩn trương kiểm tra, truy xét với quyết tâm khám phá, bắt nghi phạm gây án.

Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, địa bàn rộng, khu vực không có nhiều camera, lời khai bị hại không đầy đủ, thống nhất thông tin nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, qua quá trình truy xét xác minh, sàng lọc các thông tin, Công an thành phố Sầm Sơn nhận định không có vụ cướp nào xảy ra.

Làm việc với công an, N.T.A đã thừa nhận hành vi báo tin giả của mình.

Công an thành phố Sầm Sơn khuyến cáo người dân tuyệt đối không được báo tin giả hoặc cung cấp thông tin sai sự thật đến cơ quan công an, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương; mọi hành vi báo tin giả, sai sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.