Cô gái người Nga trồng cần sa trong phòng ngủ ở Bình Thuận

Dân trí Một cô gái ngoại quốc vừa bị công an bắt giữ vì trồng cần sa trong phòng ngủ rồi tự bào chế chất ma túy để sử dụng và chia cho đồng hương đang sống tại TP Phan Thiết.

Cô gái ngoại quốc trồng cần sa trong phòng ngủ (Clip: A.X).

Cần sa được cô gái người Nga trồng ngay trong phòng ngủ (Ảnh: A.X).

Ngày 25/12, Công an tỉnh Bình Thuận, Công an TP Phan Thiết và Công an phường Hàm Tiến đang làm rõ vụ phát hiện trồng cần sa, bào chế tại nhà do Shedko Dmitrii (33 tuổi, quốc tịch Nga) thực hiện.

Trước đó, tối 24/12, Công an phường Hàm Tiến kiểm tra căn nhà trên địa bàn thì phát hiện Shedko Dmitrii có hành vi trồng, sản xuất và tàng trữ trái phép cây cần sa.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Hàm Tiến đã báo cáo cho lãnh đạo Công an TP Phan Thiết để được chỉ đạo, đồng thời phối hợp với Cảnh sát ma túy Công an tỉnh để làm rõ.

Những cây cần sa được chăm sóc kỹ lưỡng và ngụy trang tinh vi trong phòng ngủ của cô gái ngoại quốc (Ảnh: A.X).

Cần sa được bào chế ngay tại nhà (Ảnh: A.X).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 27 cây cần sa tươi cao gần 2 m được trồng, chăm sóc rất tinh vi ngay trong phòng ngủ, có lắp hệ thống tưới tiêu, đèn điện chiếu sáng và điều hòa nhiệt độ để cây phát triển.

Ngoài ra, công an thu giữ thêm 3 kg cần sa khô đã được bào chế thành phẩm và nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu, cô gái ngoại quốc khai, do có kinh nghiệm trồng cần sa từ trước nên đầu tháng 10/2021, cô ta lên mạng xã hội đặt mua hạt giống, phân bón, hóa chất, dụng cụ để bào chế rồi tự thực hiện tại nhà.

Cơ quan công an lập biên bản vụ việc (Ảnh: A.X).

Thành phẩm thu được để bản thân dùng và chia cho những người đồng hương đang sống tại TP Phan Thiết.

Trung Kiên