Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố ở vụ án thứ 5

Ngày 20/11, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 12 bị can khác, trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

Bà Nhàn và đồng phạm cùng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Trung tâm VNCERT, do ông Nguyễn Trọng Đường làm Giám đốc, có nhiệm vụ chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về ứng cứu sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng theo phân công của Bộ trưởng; chủ trì điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng trên toàn quốc…

Sau đó, VNCERT được Bộ Thông tin và Truyền thông giao lập và trình Bộ phê duyệt Dự án Mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế, với tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Ảnh: AIC).

Trong dự án, gói thầu số 8 là đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị, phần mềm được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Cáo trạng cáo buộc các bị can thuộc chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thẩm định giá, đơn vị tư vấn đã thực hiện các hành vi thông đồng, gian lận trong đấu thầu, vi phạm quy định về đấu thầu, để Công ty AIC trúng thầu trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 17 tỷ đồng.

Theo VKSND Tối cao, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu.

Cáo trạng thể hiện, bà Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Văn Thế (Trưởng ban Kỹ thuật 7), Đỗ Văn Sơn (Trưởng ban 2) và nhân viên dưới quyền thông đồng, cấu kết với chủ đầu tư để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gian lận trong việc lập hồ sơ dự thầu.

Còn Giám đốc VNCERT Nguyễn Trọng Đường đã chỉ đạo cấp dưới trực tiếp là Ngô Quang Huy, Trần Nguyên Chung, Nguyễn Thị Ánh Hồng thực hiện hành vi thông thầu.

Theo cáo buộc, tại giai đoạn tư vấn lập dự án và Báo cáo Nghiên cứu khả thi, bà Nhàn đã chỉ đạo Thế liên hệ với các hãng bán hàng hỏi giá các thiết bị theo danh mục của VNCERT, cộng thêm 40% để ra giá dự toán, đưa vào báo cáo.

Sau khi VNCERT phát hành hồ sơ mời thầu, Chủ tịch Công ty AIC chỉ đạo Sơn đề xuất phần tài chính tham gia gói thầu cho Công ty AIC là 70 tỷ đồng, và chỉ định Công ty cổ phần Mopha (thuộc hệ sinh thái Công ty AIC) làm "quân xanh".

Quá trình lập hồ sơ dự thầu, để đảm bảo hồ sơ năng lực của Công ty AIC đáp ứng các yêu cầu của gói thầu số 8, Công ty AIC đã làm khống các tài liệu về hợp đồng lao động với một số nhân sự nhằm thể hiện năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin (tăng thời gian làm việc của nhân sự chủ chốt).

Mặc dù nhà thầu (Công ty AIC) không đáp ứng yêu cầu nhưng nhóm bị can thuộc chủ đầu tư vẫn lập báo cáo đánh giá Công ty AIC là nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và được tham gia mở hồ sơ đề xuất tài chính.

Ngày 22/11/2017, ông Đường ký quyết định phê duyệt Công ty AIC là nhà thầu trúng thầu gói thầu số 8.

Theo cáo buộc, ông Đường đã nhận 1 tỷ đồng từ Công ty AIC và giao cho Dương Thị Minh (Kế toán trưởng VNCERT) chia cho các thành viên tham gia dự án vào dịp Tết Nguyên đán năm 2019.

Trong đó, bị can Đường nhận 200 triệu đồng, một số bị can khác nhận 20-80 triệu đồng. Số tiền còn lại, các bị can thuộc chủ đầu tư sử dụng vào mục đích phục vụ các hoạt động chung của VNCERT.