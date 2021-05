Chủ mưu vụ doanh nhân rởm đi cùng chuyên cơ Chủ tịch Quốc hội lĩnh 5 năm tù

Dân trí Tòa xác định, bị cáo Lê Thị Liễu - Giám đốc Công ty cổ phần GVA giữ vai trò chủ mưu trong vụ đưa doanh nhân "rởm" lên chuyên cơ của Đoàn Chủ tịch Quốc hội, rồi trốn lại Hàn Quốc, hồi tháng 12/2018.

Sau một ngày xét xử vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" và "Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài", trong vụ 9 doanh nhân "rởm" đi cùng chuyên cơ Đoàn Chủ tịch Quốc hội rồi trốn ở lại Hàn Quốc, gây xôn xao dư luận hồi cuối tháng 12/2018, tối 20/5, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho 8 bị cáo trong vụ án này.

Cụ thể, bị cáo Lê Thị Liễu (35 tuổi, quê Quảng Bình, Giám đốc Công ty cổ phần GVA) bị tuyên phạt 5 năm tù giam về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Bị cáo Lê Thị Liễu.

Trong vụ án này, Hội đồng xét xử (HĐXX) xác định, Lê Thị Liễu là người giữ vai trò chủ mưu để "phù phép" cho nhóm người muốn xuất khẩu lao động rồi "đi chui" cùng chuyên cơ của Đoàn Chủ tịch Quốc hội để trốn lại Hàn Quốc.

Cùng tội danh này, Trần Thị Tuyết (40 tuổi, cựu cán bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Lương Mạnh Hùng (39 tuổi, Giám đốc Công ty TD Việt Nam) cùng bị phạt 20 tháng tù.

Trịnh Bang Dũng (53 tuổi, quê Nghệ An) lĩnh 3 năm tù về tội "Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài". Đồng phạm với Dũng, Ngô Xuân Hiếu (52 tuổi, quê Nghệ An) lĩnh 20 tháng tù; Trần Phục Hưng (33 tuổi, quê Nam Định) 18 tháng tù; Nguyễn Thị Lương (37 tuổi, quê Nghệ An) lĩnh 16 tháng 11 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam); còn Lê Thị Xuân (vợ của Hiếu) bị phạt 18 tháng tù treo.

8 bị cáo trong vụ án.

Theo HĐXX, đầu năm 2018, các bị cáo lợi dụng nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc của một số người dân và lợi dụng chính sách của Nhà nước, đã tổ chức môi giới cho 6 người xuất cảnh đi Hàn Quốc rồi trốn ở lại.

Bị xác định giữ vai trò chính, HĐXX kết luận Lê Thị Liễu đã sử dụng pháp nhân công ty của người thân và mua thêm một số công ty khác rồi cho số lao động này đứng tên lãnh đạo, nhân viên.

Tháng 9/2018, sau khi tạo vỏ bọc cho 6 người trở thành doanh nhân để được đi cùng đoàn doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội, Liễu đã hướng dẫn cho các lao động khi sang Hàn Quốc, lấy lý do đi gặp đối tác hoặc đi mua sắm để tách đoàn.

Đầu tháng 12/2018, những người xuất cảnh nộp hơn 42.000 USD cho nhóm của Liễu. Đến ngày 4/12/2018, Liễu cùng nhóm lao động lên chuyên cơ cùng đoàn doanh nghiệp xuất cảnh. Sau đó, 4 người trốn, ở lại Hàn Quốc.

2 lao động còn lại được Trần Thị Tuyết dùng thủ đoạn cài cắm vào doanh nghiệp để lên được máy bay. Khi sang đến Hàn Quốc, họ cũng tách đoàn rồi trốn ở lại.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định có 9 người trong đoàn doanh nghiệp trốn lại Hàn Quốc, nhưng cảnh sát mới làm rõ 6 người được Liễu và Tuyết tổ chức, môi giới. Hiện, 4 người đã phải trở về Việt Nam.

HĐXX đánh giá trong vụ án, các bị cáo vì tham lợi nên có hành vi như cáo trạng thể hiện. Tội phạm của các bị cáo đã hoàn thành ngay khi 6 lao động xuất cảnh sang Hàn Quốc.

Bản án xác định Lê Thị Liễu hưởng lợi 3.000 USD nên phải chịu trách nhiệm cao nhất. Trịnh Bang Dũng hưởng hơn 140 triệu đồng. Trần Thị Tuyết thu lời bất chính 48 triệu đồng. Các bị cáo còn lại hưởng lợi tổng số tiền hơn 4.000 USD.

Nguyễn Dương