Chủ hụi bị người phụ nữ dùng Facebook lừa 1,7 tỷ đồng

Ngày 10/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Nhật Thảo Xuân Vy (28 tuổi, trú tại huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người này được cho tại ngoại phục vụ điều tra do đang nuôi con nhỏ.

Theo thông tin điều tra của cơ quan công an, Vy biết chị B.T. (trú tại huyện Đơn Dương) là chủ các dây hụi online (tổ chức trên mạng xã hội Facebook) nên đã tìm cách kết nối. Vy sau đó lập một tài khoản Facebook giả với tên "Thanh Thảo" rồi tham gia vào các dây hụi của chị T..

Nguyễn Nhật Thảo Xuân Vy tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Lâm Đồng).

Nhận thấy tài khoản "Thanh Thảo" đảm bảo các tiêu chí mình đưa ra, chị T. đã đồng ý cho chủ tài khoản hốt hụi.

Công an Lâm Đồng xác định, từ tháng 1 đến tháng 4/2024, với tài khoản "Thanh Thảo", Vy đã chiếm đoạt của chị T. tổng cộng 1,7 tỷ đồng. Sau khi có được số tiền, Vy sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.