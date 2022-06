Cán bộ thuế bị khởi tố vì không nộp hơn 42 triệu đồng vào ngân sách

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, VKSND thành phố Vĩnh Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phan Tuấn Anh - nguyên cán bộ đội thuế liên phường Tích Sơn - Đồng Tâm - Hội Hợp thuộc Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên để điều tra về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

(Ảnh minh họa).

Kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên cho thấy, ông Phan Tuấn Anh (sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Mậu Lâm, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên) được phân công phụ trách quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn phường Hội Hợp và có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các hộ kinh doanh nộp thuế hàng tháng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2017 đến tháng 10/2017, ông Tuấn Anh đã thu trực tiếp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài của 25 hộ kinh doanh trên địa bàn phường Hội Hợp và thu tiền thuế tiêu thụ đặc biệt của 3 hộ kinh doanh trên địa bàn phường Đồng Tâm với tổng số tiền trên 42,7 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Tuấn Anh không nộp số tiền này vào ngân sách nhà nước mà tự ý chi tiêu cá nhân rồi bỏ trốn từ năm 2017 đến nay.

Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên đã bắt được ông Phan Tuấn Anh khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.