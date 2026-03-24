Bố bị hành hung khi ngăn cản con gái yêu thanh niên quen trên mạng

Sự việc xảy ra vào chiều 23/3 tại khu vực cổng Trường THCS Lê Mao, phường Thành Vinh, Nghệ An.

Sáng 24/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, cô Hồ Thị Thanh An, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Mao, xác nhận một phụ huynh của trường vừa bị hành hung dẫn đến bị thương ở vùng mặt. Nạn nhân là bố của em T., học sinh lớp 9 của trường.

Theo thông tin từ nhà trường, em T. có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đã ly hôn. Thời gian gần đây, nữ sinh này có quan hệ tình cảm với một nam thanh niên quen trên mạng, đã bỏ học, thường xuyên tụ tập với nhóm bạn bên ngoài.

Người đàn ông bị nam thanh niên yêu con gái mình đánh vào vùng mặt (Ảnh chụp màn hình).

Lo ngại mối quan hệ này ảnh hưởng đến việc học tập và tương lai của con, người bố nhiều lần ngăn cản, đồng thời trực tiếp đưa đón T. đi học để quản lý.

Chiều 23/3, phát hiện con gái tiếp tục đi cùng nam thanh niên nói trên, người bố đã lên tiếng nhắc nhở. Đến giờ tan học, nam thanh niên này cùng một người khác đến khu vực cổng trường chờ sẵn.

Tại đây, khi người bố tiếp tục yêu cầu thanh niên này chấm dứt mối quan hệ với con gái mình, hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, người bố đã tát nam thanh niên một cái. Sau đó, đối tượng này dùng chìa khóa xe máy kẹp vào kẽ tay rồi đấm mạnh vào vùng mặt nạn nhân.

Cú đấm khiến người đàn ông bị rách vùng mắt, chảy nhiều máu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo Công an phường Thành Vinh để phối hợp xử lý.

“Sáng nay, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời phụ huynh và em T. lên làm việc, đồng thời yêu cầu các bên viết bản tường trình để phục vụ việc xác minh, làm rõ vụ việc”, cô An cho biết.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Thành Vinh, cho biết đơn vị đã mời các bên liên quan lên làm việc. Sau quá trình trao đổi, gia đình các bên thống nhất tự nguyện hòa giải.