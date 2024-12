Bị vợ phản đối khi hối lộ 10 tỷ đồng cho vụ phó, doanh nhân đòi lại 5 tỷ

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty cổ phần thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt, Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Long Hưng và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ những vi phạm khi Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Long Hưng.

Theo kết luận điều tra, năm 2005, Công ty Long Hưng được thành lập với mảng kinh doanh chủ yếu là dầu FO cho các nhà máy nhiệt điện, nhưng là thương nhân phân phối nên không chủ động trong việc nhập khẩu.

Đến khoảng giữa năm 2014, Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐTV công ty, nhận ra để chủ động trong việc nhập khẩu, kinh doanh dầu FO, Long Hưng cần được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Do đó, Quỳnh đã liên hệ bị can Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, nhờ được hướng dẫn thủ tục.

Khi đó, ông An kể bản thân đang tham mưu, đề xuất Bộ Công Thương, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về kinh doanh xăng dầu. Sau khi Nghị định được ban hành, Công ty Long Hưng nộp hồ sơ đến Bộ thì An sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện.

Ông Nguyễn Lộc An (Ảnh: C.T.).

Khi Nghị định 83/2014/NĐ-CP được ban hành, Quỳnh đã nghiên cứu và được An tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nộp cho Bộ Công Thương. Trên cơ sở đó, Quỳnh đã trực tiếp liên hệ với các cửa hàng, đại lý để nhờ ký các hợp đồng đại lý với Công ty Long Hưng.

Ngày 31/10/2014, Bộ Công Thương nhận được văn bản của Long Hưng đề nghị cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Ngày 22/1/2015, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép của Công ty Long Hưng, do ông Nguyễn Lộc An làm trưởng đoàn.

Theo kết luận điều tra, quá trình thực hiện việc kiểm tra, Đoàn chỉ kiểm tra hồ sơ và kiểm tra xác suất một số cửa hàng, đại lý xăng dầu của Công ty Long Hưng.

Tuy nhiên, ngày 27/1/2015, Đoàn kiểm tra và Công ty Long Hưng vẫn ký biên bản kiểm tra thực tế, trong đó có kết luận chung rằng Long Hưng "đáp ứng đủ các điều kiện".

Ngày 2/2/2015, ông An ký phiếu trình ông Hải. Hai hôm sau, Công ty Long Hưng có giấy phép kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu với thời hạn 5 năm.

Khoảng tháng 7/2015, Quỳnh gặp ông An tại TP Hà Nội và được cựu vụ phó "tâm sự" là đang có nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào (quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Hai tháng sau, Quỳnh đến nhà An ăn cơm thì được An đề nghị hỗ trợ 10 tỷ đồng để mua nhà ở khu vực trên.

"Quỳnh thấy An đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Long Hưng và An có quyền hạn kiểm tra điều kiện, đề nghị thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty Long Hưng bất kỳ lúc nào nên để đảm bảo điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Long Hưng, Quỳnh đồng ý và hứa hỗ trợ An số tiền 10 tỷ đồng", kết luận điều tra cho biết.

Khi đó, An đưa cho Quỳnh số tài khoản của vợ An để Quỳnh chuyển tiền.

Đến ngày 9/9/2015, Quỳnh nói với vợ chuẩn bị 5 tỷ đồng để lo công việc. Sau đó, vợ Quỳnh đã nhờ nhân viên Công ty Long Hưng nộp 5 tỷ đồng vào tài khoản của vợ ông An. Cùng ngày, Quỳnh chuyển thêm 5 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, khi Quỳnh nói chuyện với vợ về mục đích của 10 tỷ đồng trên, vợ Quỳnh phản đối. Do đó, Quỳnh trao đổi lại với ông An, rằng Công ty Long Hưng chỉ chi 5 tỷ đồng, còn 5 tỷ đồng là cho vay. Ông An đồng ý. Sau đó, vị vụ phó trả lại 5 tỷ đồng cho Quỳnh.

Trong vụ án này, ông An bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ, Quỳnh bị điều tra tội Đưa hối lộ. Con số "hối lộ" mà 2 bị can này phải chịu trách nhiệm là 5 tỷ đồng.