Bị công an vây bắt, 10 “con bạc” phi thân xuống sông tẩu thoát

Đồng Nai

Khoảng 14h ngày 16/1, hàng chục cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ ập vào kiểm tra 1 ngôi nhà không số tại ấp Đồng Nai, xã Hóa An, TP Biên Hòa. Tại đây, công an phát hiện hàng chục đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu.

Khi thấy công an, nhiều đối tượng đã bỏ chạy tán loạn, trong đó có nhiều “con bạc” đã nhảy xuống sông Đồng Nai để tẩu thoát. Lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ được 12 đối tượng, còn 10 đối tượng nhảy xuống sông Đồng Nai đã trốn thoát.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị lực lượng Công an TP Biên Hòa khống chế tại hiện trường.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 22 triệu đồng trên chiếu bạc; hàng chục triệu đồng và tài sản có giá trị khác trong người các đối tượng; nhiều con gà chọi và một số bộ dụng cụ dùng để lắc xỉu.

Điều tra bước đầu, Công an TP Biên Hòa xác định sòng bạc trên do Trần Văn Sang, còn gọi là “Sang gà” (sinh năm 1984) cầm đầu, tổ chức hoạt động. Hình thức đánh bạc là chơi đá gà và lắc tài xỉu.

Để đối phó với với lực lượng chức năng, Sang tổ chức sòng bạc tại một căn nhà trong hẻm nhỏ, sát bờ sông Đồng Nai và cử người cảnh giới từ xa.

Các đối tượng bị bắt đã được Công an TP Biên Hòa đưa về trụ sở để lấy lời khai. Đồng thời, cơ quan công an cũng tiến hành truy tìm các đối tượng đã bỏ trốn để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Vĩnh Thủy