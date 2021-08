Bé trai 8 tuổi bị 2 đối tượng bịt mồm, trói chân tay chở trên đường

Dân trí Sau khi đưa cháu bé 8 tuổi trao trả cho gia đình, Công an huyện Hậu Lộc đã tạm giữ 2 nghi phạm để điều tra, làm rõ.

Ngày 29/8, tin từ Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) xác nhận, vào tối ngày 28/8, gia đình bé trai 8 tuổi (ở thị trấn Hậu Lộc) báo công an vì không tìm thấy cháu.

Nhanh chóng vào cuộc xác minh, trích xuất camera, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 đối tượng đang đưa cháu bé di chuyển trên đường. Lúc này, bé trai bị bịt mồm và trói chân tay bằng băng dính.

Lực lượng công an giải cứu cháu bé (Ảnh cắt từ clip).

"Nhận được thông tin, Công an huyện Hậu Lộc cùng với Công an thị trấn Hậu Lộc đã vào cuộc tìm kiếm cháu bé. Đến tối cùng ngày, lực lượng công an đã tìm thấy cháu bé và trao trả về cho gia đình. Hiện đã bắt được 2 đối tượng", nguồn tin cho hay.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bình Minh