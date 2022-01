Bé 3 tuổi bị cắm đinh vào đầu: Nghi phạm là nhân tình của mẹ

Người dân sống gần gia đình bố cháu bé bàng hoàng tới chia buồn với gia đình (Ảnh: CTV).

Liên quan đến vụ bé gái ở Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) nghi bị cắm đinh vào đầu, tối 19/1, theo nguồn tin riêng của PV Dân trí, Công an Hà Nội đã xác định được nghi phạm chính.

Theo nguồn tin, nghi phạm là nhân tình của mẹ cháu Đỗ N.A. (bé gái 3 tuổi trong vụ việc). Nghi phạm này đã về ở cùng nhà trọ với mẹ con cháu N.A. sau khi bố mẹ cháu ly hôn năm 2021.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội Điều tra trọng án - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) đã tiếp nhận hồ sơ ban đầu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thạch Thất.

Như tin đã đưa, chiều ngày 17/1, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đỗ N.A. được mẹ đưa đến trong tình trạng hôn mê, co giật. Người mẹ trình bày, từ chiều cùng ngày, bé N.A. có biểu hiện bất thường, gọi liên tục nhưng bé không tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất đã chiếu chụp, chẩn đoán trên phim có hình ảnh cản quang trên hộp sọ bệnh nhi.

Rạng sáng 18/1, bé N.A. đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh-Pôn. Bệnh viện đã chụp cắt lớp, nhận thấy có những hình ảnh như những chiếc đinh.

Qua tìm hiểu được biết, anh Đỗ Hữu Trung (38 tuổi, bố bé gái) và chị Nguyễn Thị Luyến (27 tuổi, ở cùng xã Canh Nậu) lấy nhau được khoảng 10 năm nay và có với nhau 3 đứa con. Bé N.A. là con út.

Khoảng tháng 2/2021, hai vợ chồng ly hôn. Sau khi vợ chồng anh Trung ly hôn, 2 cháu đầu ở với bố và ông nội (ông Đỗ Hữu Chức, 68 tuổi). Cháu N.A. sống với mẹ đẻ cùng bạn trai tại nhà trọ ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất.

Theo thông tin gia đình bé N.A. cung cấp, trước khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, cháu bé từng nhiều lần được đưa đến bệnh viện cấp cứu do ngộ độc thuốc sâu và nuốt phải dị vật.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ.