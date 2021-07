Bắt nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Sông Mã chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Minh Tú - nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Sông Mã về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh bắt Cao Minh Tú (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Minh Tú (SN 1981, ở thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tú là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở xã Đứa Mòn huyện Sông Mã, nguyên Bí thư Đảng ủy thị trấn Sông Mã, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sông Mã, nguyên Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Sông Mã.

Trước đó ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tiếp nhận, giải quyết tố giác về tội phạm của ông Lường Văn Nhị (SN 1974, trú tại xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được Tú đưa thông tin gian dối là bản thân có khả năng xin việc làm, làm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ khiến anh Nhị và 13 người khác sinh sống tại huyện Thuận Châu, huyện Quỳnh Nhai tin tưởng giao tiền cho Tú.

Sau đó, Tú không thực hiện theo cam kết mà đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng của các bị hại, và sử dụng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, hành vi của Tú đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Cao Minh Tú để phục vụ công tác điều tra.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thông báo thủ đoạn phạm tội của Cao Minh Tú, trường hợp nào là bị hại của Cao Minh Tú đề nghị liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La (cán bộ Phạm Anh Tuấn: 0915.599.300) để được giải quyết.

Trần Thanh