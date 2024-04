Bắt kẻ đâm chết người phụ nữ trong khu công nghiệp Sóng Thần

Trưa 18/4, một nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, kẻ ra tay sát hại người phụ nữ trong KCN Sóng Thần, phường Dĩ An, TP Dĩ An (Bình Dương) đã bị bắt.

"Công an vẫn đang lấy lời khai nghi phạm nên danh tính và nguyên nhân dẫn đến án mạng chưa thể tiết lộ", nguồn tin cho hay.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo đó, đêm 17/4, người đi đường phát hiện một người phụ nữ ngồi gục trong KCN Sóng Thần, trên đường có vết máu dài. Lại gần kiểm tra, người dân phát hiện nạn nhân đã tử vong, sát bên là chiếc xe máy mang biển số TPHCM.

Nhận tin báo, Công an Bình Dương có mặt phối hợp cùng Công an TP Dĩ An và các đơn vị có liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng đồng thời trích xuất camera trong khu vực.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị P.N.L. (SN 1972, ngụ TPHCM).

Chị L. tử vong với nhiều vết thương trên người, nạn nhân đã ly hôn và đang sống cùng con trai tại một chung cư ở TP Dĩ An.