Bắt kẻ cầm dao đâm chết 2 người trong đêm ở Long An

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Châu Thành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Nghi phạm gây án được công an xác định là Nguyễn Ngọc Hùng (36 tuổi, ngụ xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành).

Công an đến khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Minh Huy).

Theo công an, khoảng 21h ngày 19/4, Hùng đi nhậu về nhà xảy ra mâu thuẫn với chị L.T.T.L. (33 tuổi, người tình Hùng). Bực tức thái độ của H., chị L. bỏ nhà đi.

Khoảng 1 giờ sau, Lê Hào Vũ ( 27 tuổi, em ruột L.) cùng bạn Nguyễn Hữu Nghĩa (24 tuổi, ngụ huyện Cần Đước) đến nhà Hùng đánh người đàn ông này. Hùng bực tức vào bếp cầm dao đâm Vũ, Nghĩa tử vong tại chỗ.

Công an địa phương đã đến khống chế Hùng. Do bị thương ở đầu, Hùng được công an đưa vào bệnh viện điều trị, giám sát.

Hùng và chị L. sống chung như vợ chồng, chưa đăng ký kết hôn.