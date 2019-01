Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, mua bán gần 1 tạ pháo

Ngày 17/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 19h ngày 16/1/2019, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Hà Trung phát hiện, bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển pháo trái phép.

Đối tượng Bùi Đình Trung (trái) và Lê Minh Toàn cùng số pháo thu giữ.

Theo đó, đối tượng Bùi Đình Trung (SN 1981, ở xã Hà Long, huyện Hà Trung) bị phát hiện, bắt quả tang khi đang vận chuyển 18 hộp pháo dàn do Trung Quốc sản xuất có trọng lượng 27 kg đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Minh Toàn, ở xã Hà Long, huyện Hà Trung. Qua trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 46 hộp pháo dàn (có tổng trọng lượng 59,8 kg).

Cơ quan Công an phát hiện gần 1 tạ pháo dàn do Trung Quốc sản xuất.

Tại cơ quan công an, Lê Minh Toàn khai nhận đã mua gần 100 kg pháo từ Lạng Sơn về Hà Trung cất giấu, khi ai có nhu cầu mua pháo thì mang ra bán.

Được biết, Lê Minh Toàn là đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án tiền sự. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Duy Tuyên