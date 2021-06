Bắt đối tượng giết người sau 13 năm lẩn trốn

Dân trí Công an tỉnh Sơn La vừa bắt được đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 13 năm lẩn trốn vì tội giết người.

Sau khi bị truy nã về tội giết người, Chư đã thay đổi họ tên và chuyển đến tỉnh Sơn La để sinh sống (Ảnh: Đình Hải).

Ngày 17/6, tại địa phận xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Công an huyện Quỳnh Nhai đã bắt được đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 13 năm lẩn trốn.

Đối tượng bị bắt là Hà Văn Chư (SN 1973), trú tại xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nay là xóm Mãn Chiêm, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Theo cơ quan công an, Chư bị truy nã về tội Giết người theo Điều 93, Bộ luật hình sự năm 1999 tại Quyết định truy nã số 1 ngày 21/11/2008 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Nguyên. Để trốn tránh sự truy nã của cơ quan công an, Chư đã thay đổi họ tên thành Vũ Đức Phương (SN 1973), trú tại xóm 1, xã Mường Giang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Hà Văn Chư đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình, xảy ra vào đêm 12/5/2008 tại xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Công an huyện Quỳnh Nhai đã hoàn thiện hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Thái Nguyên, để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trần Thanh