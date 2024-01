Bắt đối tượng đưa người sang Myanmar làm lừa đảo

Tối 31/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Chung (SN 1999, ở huyện Hàm Yên) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Cảnh sát thi hành lệnh bắt bị can đối với Chung (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 3/2023, Chung đã rủ rê, lôi kéo và tổ chức cho nhiều công dân trú tại các thôn trên địa bàn xã Minh Dân, huyện Hàm Yên, xuất cảnh sang Myanmar, làm công việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và cư trú bất hợp pháp.

Do ảnh hưởng của chiến sự tại Myanmar, tháng 12/2023, Chung cùng số người Việt tại Myanmar được Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và các cơ quan chức năng giải cứu trở về địa phương.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo, mọi công dân liên quan đến đối tượng Triệu Văn Chung hoặc biết thông tin liên quan đến đối tượng, cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang để được hỗ trợ và giải quyết kịp thời.