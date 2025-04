Bắt 3 thanh niên cướp túi xách của cặp vợ chồng lớn tuổi

Ngày 24/4, Công an xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, đã phối hợp đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự và Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh truy bắt thành công ba thiếu niên gồm N.H.K. và L.T.T. (cùng 17 tuổi) và D.L.G.H. (18 tuổi).

Nhóm thiếu niên này bị cáo buộc đã thực hiện một vụ cướp trên địa bàn ấp Tân Thọ, xã Tân Hội vào rạng sáng ngày 15/4.

Từ trái qua phải, lần lượt là T., H. và K. (Ảnh: Hồng Phát).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào lúc 3h30 ngày 15/4. Ông N.V.D. (50 tuổi) cùng vợ là bà T.K.T. (47 tuổi), cả hai đều ngụ tại huyện An Minh, đang di chuyển bằng xe máy trên tỉnh lộ 961. Khi đến cầu kênh Quế Bá, xã Tân Hội, đôi vợ chồng bị ba đối tượng đi xe gắn máy áp sát và giật túi xách rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trong túi xách bị cướp có các tài sản như điện thoại, vàng và tiền mặt với tổng giá trị khoảng 130 triệu đồng.

Sau khi trích xuất camera an ninh, Công an xã Tân Hội đã nhanh chóng phối hợp với đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Kiên Giang để truy bắt nhóm đối tượng khi chúng đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá.

Hiện tại, Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ người và phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.