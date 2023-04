Bắt 2 đối tượng chuyên phát tán tin nhắn rác

Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Quốc Chỉnh (SN 1990, trú TP Đà Nẵng) và Phạm Đức An (SN 1992, trú tỉnh Quảng Nam) về tội Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Đối tượng Đỗ Quốc Chỉnh nhận lệnh bắt tạm giam.

Kết quả điều tra xác định, Chỉnh và An sử dụng máy tính xách tay, các thiết bị giả trạm BTS (thiết bị giả mạo trạm phát BTS - trạm viễn thông di động) của các nhà mạng nhằm phát tán tin nhắn quảng cáo, đến các thuê bao Mobifone và Viettel tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng thông báo ai là nạn nhân của vụ việc trên thì liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam để trình báo.