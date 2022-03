Bạn gái cựu cán bộ công an "tuồn" tài liệu mật cho ông Diệp Dũng

Viện KSND TPHCM vừa hoàn hồ sơ, truy tố bị can Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM - Saigon Co.op) về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Liên quan tới vụ án, bị can Nguyễn Hoài Bắc (38 tuổi, nguyên cán bộ công an) và Lê Thị Phương Hồng (43 tuổi) bị truy tố về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Ông Diệp Dũng trước khi bị bắt.

Trước đó, Tòa án nhân dân TPHCM đã trả hồ sơ để làm rõ thêm một số nội dung. Sau thời gian điều tra bổ sung, nhà chức trách xác định những vấn đề các bị can trao đổi với nhau đều thuộc tính mật. Từ đó, cơ quan công tố tiếp tục truy tố ông Dũng cùng đồng phạm.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Nguyễn Hoài Bắc có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với bà Lê Thị Phương Hồng. Tháng 7/2020, Bắc có kể cho Hồng nghe một số thông tin liên quan tới vụ án Saigon Co.op.

Bị can Hồng biết ông Diệp Dũng là Chủ tịch Saigon Co.op. Bên cạnh đó, nữ bị can cũng biết Nguyễn Hoài Bắc (bạn trai của Hồng) đang tham gia tổ xác minh dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Lợi dụng lúc bạn trai ngủ say, người phụ nữ này ghi lại số điện thoại của ông Dũng và sao chép các tài liệu để liên hệ, cung cấp thông tin liên quan tới người này trong quá trình điều tra, xác minh sai phạm tại Saigon Co.op.

Mục đích của Hồng là muốn ông Dũng giới thiệu cho các mối cung cấp hàng hóa rẻ (Hồng bán tạp hóa, trước đây có nhiều năm công tác trong ngành công an), để tiện cho việc kinh doanh kiếm thêm thu nhập.

Tháng 9/2020, Hồng chủ động liên hệ với ông Dũng làm quen và gửi một số thông tin quan trọng liên quan đến ông này bị điều tra sai phạm tại Saigon Co.op. Sau thời gian liên lạc qua điện thoại, cựu Chủ tịch Saigon Co.op gặp Hồng. Tại buổi gặp, 2 người trao đổi nội dung liên quan sai phạm của ông Dũng dẫn đến việc Saigon Co.op bị truy thu thuế.

Tiếp đó, ông Dũng nhờ tài xế của mình gặp Hồng và đưa phong bì. Khi về nhà, người phụ nữ này mở ra có lá thư và 100 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định Hồng đã cung cấp cho ông Dũng một số thông tin chứa tài liệu mật là kết quả xác minh vụ Saigon Co.op.

Ngoài vụ án này, cuối năm 2020, ông Diệp Dũng bị Công an TPHCM khởi tố về tội Lạm quyền trong thi hành công vụ.