Ai bỏ ma túy vào tuýp kem đánh răng, thuê tiếp viên hàng không đưa về nước?

Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10, vụ án liên quan đến 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy về sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 3/2023.

Theo đó, bị can Hoàng Sỹ Thắng (39 tuổi, quê Nghệ An) cùng đồng phạm bị truy tố về các tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm, Che giấu tội phạm và Chiếm giữ trái phép tài sản.

Vận chuyển ma túy qua đường hàng không

Ngày 16/3/2023, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, qua công tác soi chiếu, phát hiện trong vali hành lý của 4 nữ tiếp viên trên chuyến bay VN10 (Vietnam Airlines) có nhiều tuýp kem đánh răng với dấu hiệu bất thường.

Một phần tang vật của vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau đó, Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM kiểm tra, phát hiện trong các vali có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng thuộc nhiều nhãn hiệu. Mỗi tuýp được đựng trong hộp giấy riêng, trong đó có 157 tuýp chứa hơn 11,3kg ma túy các loại.

Kết quả điều tra xác định, ngoài chuyến hàng bị phát hiện, Hà Danh Nậm (52 tuổi, quê Nghệ An, đang bị truy nã) đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp, được cất giấu tinh vi trong các tuýp kem đánh răng và hộp thực phẩm chức năng.

Nậm là người trực tiếp đưa ma túy vào các tuýp kem đánh răng, sau đó đóng gói chung với bột giặt, cà phê, ca cao, kẹo sô cô la, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, dầu gội… nhằm ngụy trang, tránh bị phát hiện.

Sau đó, Nậm thuê các tiếp viên hàng không người Việt vận chuyển từ Pháp về Việt Nam trong hành lý cá nhân hoặc thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Đồng thời, Nậm thuê Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh (29 tuổi, quê Quảng Trị) nhận hàng và giao ma túy cho người mua theo chỉ đạo.

Cụ thể, Thắng trực tiếp nhận hàng tại các điểm giao nhận ở Đồng Nai, sau đó đóng gói và thuê Ánh giao cho người nhận. Tiền công mỗi lần vận chuyển dao động từ 6 triệu đồng đến 50 triệu đồng; Thắng chia lại một phần cho Ánh. Các giao dịch diễn ra trót lọt với số lượng ma túy lớn, chủ yếu là thuốc lắc, lên đến hàng nghìn viên mỗi lần.

Ngày 15/3/2023, Nậm chuyển 20 triệu đồng cho Thắng và yêu cầu cung cấp thông tin người nhận giả để tổ chức giao hàng. Đến chiều 16/3/2023, Nậm thông báo ma túy đã về Việt Nam, đồng thời yêu cầu Thắng chuyển 14 triệu đồng vào tài khoản của Trần Thị Thu Ngân - một trong 4 nữ tiếp viên trên chuyến bay VN10.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, Nậm yêu cầu Thắng tiêu hủy SIM và điện thoại để tránh bị phát hiện.

Không thu hồi được ma túy đã vứt

Theo tài liệu điều tra, Nậm còn gửi ma túy thông qua Phạm Duy Quang (sinh sống tại Pháp). Quang nhận gom hàng từ cộng đồng người Việt để vận chuyển về Việt Nam qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế nhằm hưởng chênh lệch.

Hàng hóa sau khi về sân bay Nội Bài (Hà Nội) được chuyển về nhà Phạm Quang Anh (em ruột của Quang). Tại đây, Quang Anh tiếp tục thuê dịch vụ giao hàng cho người nhận theo thông tin trên kiện hàng mà không kiểm tra bên trong.

Ngày 21/3/2023, Quang tiếp tục gửi nhiều kiện hàng về cho Quang Anh. Sau khi nhận hàng, Quang Anh được yêu cầu liên hệ người nhận, nhưng không thành công. Nghi ngờ bên trong có ma túy, Quang yêu cầu tiêu hủy kiện hàng.

Do nhận thấy đặc điểm kiện hàng giống với vụ việc bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Quang Anh đã chia nhỏ các tuýp kem đánh răng, bỏ vào túi đen và mang đi vứt vào ban đêm tại nơi ít người qua lại.

Tuy nhiên, qua trích xuất dữ liệu điện thoại, cơ quan điều tra xác định Quang Anh nhận thức rõ trong kiện hàng có ma túy nhưng vẫn cố ý tiêu hủy nhằm che giấu tội phạm. Do đó, Quang Anh bị truy tố về tội Che giấu tội phạm.