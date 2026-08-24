5 đối tượng chặn đường, chém người cướp xe máy lúc nửa đêm

Sáng 24/8, Công an TP Cần Thơ cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an xã Lai Hòa khám phá nhanh vụ cướp tài sản, bắt giữ 5 đối tượng liên quan gồm: Triệu Thanh Sang (SN 1999), Thạch Pích (SN 2002), Hồ Hoàng Thanh (SN 2006), Lâm Hoàng Tuấn (SN 1999) và Sơn Hoàng Thanh (SN 2005).

Công an thu hồi tang vật bị cướp (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 1h ngày 21/8, hai người đi trên 2 xe máy qua đoạn đường thuộc ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa thì bị một nhóm 5 thanh niên chặn đường, dùng dao chém gây thương thích.

Hai nạn nhân phải bỏ chạy. Một lúc sau, khi quay lại, họ phát hiện 2 xe máy đã bị lấy mất.

Ngày 22/8, Công an xã Lai Hòa tiếp nhận tin báo. Trước tính chất vụ việc, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ và phối hợp các lực lượng nhanh chóng vào cuộc.

5 thanh niên chặn đường, chém người để cướp xe máy lúc nửa đêm (Ảnh: CACC)

Qua truy xét, công an lần lượt bắt giữ 5 đối tượng nêu trên. Công an xã Lai Hòa đã bàn giao 5 đối tượng cùng hồ sơ, tang vật liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.