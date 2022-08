5 công nhân trộm hàng loạt nắp cống ở Hà Nội

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa bắt giữ ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm: Hoàng Văn Kiến (32 tuổi), Hoàng Văn Hạnh (30 tuổi), Trần Văn Hiếu (26 tuổi), Hoàng Xuân Ngân (26 tuổi) và La Văn Vinh (24 tuổi), cả 5 cùng trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Theo cơ quan công an, qua xác minh, các đối tượng kể trên đều là công nhân lát vỉa hè tại công trình đường Bưởi. Quá trình làm việc, những người này khai nhận đã nảy sinh ý định đi trộm cắp nắp cống để bán đồng nát lấy tiền ăn tiêu.

Nhóm đối tượng trộm nắp cống đều là công nhân lát vỉa hè (Ảnh: Công an Hà Nội).

Khoảng 19h ngày 25/7, Kiến, Vinh đi trộm cắp nắp cống trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Cả 2 điều khiển xe máy không biển số đến phố Trần Hưng Đạo, Kiến trực tiếp cạy một nắp cống tại trước số 2 Trần Hưng Đạo (phường Phan Chu Trinh), còn Vinh làm nhiệm vụ cảnh giới.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục di chuyển đến trước số 3C Quang Trung (phường Trần Hưng Đạo), để cạy nắp cống khác. Khi Kiến đang bê nắp cống lên xe thì bị tổ công tác của Công an phường Trần Hưng Đạo phát hiện, bắt giữ đưa về trụ sở làm việc.

Qua điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập các đối tượng liên quan là Hạnh, Vinh, Hiếu và Ngân.

Số nắp cống lực lượng chức năng thu hồi (Ảnh: Công an Hà Nội).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trong các ngày từ 20-24/7, nhóm này đã gây ra 5 vụ trộm cắp nắp cống tại khu vực sông Tô Lịch, quận Cầu Giấy. Số nắp cống trộm cắp được các đối tượng đi bán đồng nát lấy tiền ăn tiêu và chia nhau.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đã thu hồi 19 nắp cống và khung nắp cống do các đối tượng trộm cắp. Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.