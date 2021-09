15 đối tượng vào rừng núi hiểm trở tổ chức đánh bạc

Dân trí Sáng nay (6/9), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về tội "tổ chức đánh bạc và đánh bạc".

Trước đó, khoảng 2h ngày 30/8, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Lộc Hà đã phát hiện, bắt quả tang 13 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực núi Bầng, thuộc xã Bình An (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Các đối tượng đang sát phạt nhau thì bị lực lượng công an bắt quả tang (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Tang vật thu giữ gồm 50 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bát đĩa, 3 quân vị, 13 điện thoại di động các loại và 7 chiếc xe máy.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng công an phát hiện ngoài 13 đối tượng bị bắt giữ, có 2 đối tượng đã trốn thoát. Quá trình vận động, 2 đối tượng sau đó đã tự giác đến cơ quan điều tra đầu thú.

Trong đó, Đặng Danh Bình (SN 1975, trú tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Các đối tượng thường đánh bạc từ 22h đến 4h, ở những vùng rừng núi hiểm trở. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng thường thay đổi địa điểm đánh.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ và xử lý theo quy định.

Xuân Sinh