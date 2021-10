Xe Ford Tourneo trở nên "hot" sau tuyên bố ngưng sản xuất

Dân trí Việc gia tăng lượng truy cập từ khóa, cuộc gọi đăng ký xem xe Tourneo tại các đại lý Ford trong thời gian qua cho thấy sự nóng lên kỳ lạ. Phải chăng nhiều khách hàng nhận ra mình đã để lỡ chiếc xe gia đình được đánh giá là đáng mua tại Việt Nam?

Hãy cùng nhau một lần nữa nhìn lại những thông tin nổi trội không thể bỏ qua của chiếc xe này.

Giá bán cạnh tranh

Bản cao cấp Titanium của Tourneo có giá chỉ 999.000.000 VNĐ nhưng vẫn hội đủ các yếu tố vượt trội so với những thương hiệu khác cùng phân khúc.

Ưu điểm về ngoại thất

Thuộc dòng MPV, ngoại hình Tourneo được thiết kế theo phong cách "dramatic", toát lên vẻ thể thao và mạnh mẽ. Sở hữu chiều dài 4.976 mm, Tourneo vẫn đảm bảo di chuyển linh hoạt trong thành phố.

Phiên bản DCar President - Ford Tourneo.

Thoải mái & yên tâm trong những chuyến đi dài

Khi chọn chiếc xe cho gia đình, các khách hàng để ý tới sự thoải mái và an toàn lên hàng đầu. Về điểm này Tourneo ghi được điểm cao bởi không gian trong xe rộng thoáng, trang bị 6 túi khí - điểm vượt trội so với dòng xe cùng phân khúc. Gói công nghệ an toàn điện tử: Hệ thống phanh ABS, phân phối lực phanh EBD, cân bằng điện tử ESP, chống trơn trượt TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA. Nhờ vậy, lái xe cảm thấy an tâm hơn đặc biệt khi đi xa.

Phiên bản DCar Limited - Ford Tourneo.

DCar hoàn thiện Tourneo: Nhân 3 số điểm tiện nghi, thoải mái & an toàn

Nếu như nói Ford Tourneo là chiếc xe MPV tốt thì phiên bản Tourneo Limited của DCar chính là sự nâng cấp đáng giá. Bên cạnh phát huy các điểm mạnh của xe gốc, phiên bản này còn tinh chỉnh khéo léo để gia tăng sự thoải mái cho gia đình khi di chuyển. Ngoài ra, xe còn trang bị cửa điện tự động không cần chạm tay và khu vực chứa nước rửa tay sát khuẩn, cùng gia đình chủ nhân nghiêm túc thực hiện quy định 5K phòng tránh Covid-19.

Chiếc giường thông minh trên DCar Limited - Ford Tourneo.

Anh N.V. Hùng, một giám đốc đã mua xe vào tháng 3 năm nay chia sẻ: "Gia đình tôi ngày trước mỗi lần đi đâu đều phải dùng 2 chiếc ô tô vì còn có ông bà. Từ ngày mua DCar Limited - Ford Tourneo thì hầu như cả hai xe kia không dùng đến mấy. Việc công ty hay đi công tác tôi cũng dùng luôn vì có bàn để làm việc và ghế massage, đi xa rất nhàn".

"Tôi đã quan tâm đến Tourneo từ trước khi xe ra mắt nhưng vẫn còn phân vân nhiều. Đến khi biết tin Ford ngưng sản xuất tôi cảm thấy tiếc lắm vì xe quá phù hợp với nhu cầu gia đình sử dụng. Tôi tìm hiểu nhiều đại lý nhưng đa số không còn hàng, may mắn là gần đây liên lạc DCar Limousine (www.dcar.com.vn) thì có và còn mua được phiên bản Limited chuyên dùng cho gia đình nữa'', anh T.M. Lợi, một khách hàng vừa đặt cọc Tourneo Limited tại DCar cho hay.

Khoang hành lý rộng rãi cho cả gia đình.

Điều cũng vô cùng quan trọng đó là Tourneo Limited tại DCar vẫn nhận được chế độ bảo hành, hậu mãi, linh kiện phụ tùng được duy trì và đảm bảo bởi nhà sản xuất Ford Vietnam Limited cho đến hết vòng đời sản phẩm. Vì thế khách hàng có thể yên tâm khi quyết định mua chiếc xe này.

Trong bối cảnh sản xuất xe ô tô ở Việt Nam và trên thế giới đang ngưng trệ do thiếu hụt linh kiện, dự báo giá xe ô tô sẽ bị đẩy lên cao trong vài tháng tới. DCar Limousine mở ra cơ hội mua sắm tri ân khách hàng bằng chương trình khuyến mãi giảm 50% phí trước bạ (Tương đương 50 triệu đồng) cho dòng xe Ford Tourneo.

Trường Thịnh