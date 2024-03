Xe điện VinFast tăng sức hút trên thị trường với chính sách ưu đãi khác biệt

Giấc mơ có thật

Từ cuối năm 2023, chị Lan Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) chọn xe buýt để đi làm. Tuy nhiên, khi đưa đón con chị vẫn phải gọi taxi để kịp giờ đón cả 2 bé, tổng chi phí lên đến gần 200.000 đồng/ngày. Đó là chưa kể những khi có việc phát sinh. Tốn kém là thế nhưng công việc cũng như sinh hoạt đều khá bị động do phải phụ thuộc vào xe ngoài.

"Cũng biết có ô tô là lý tưởng nhất, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu nhưng với số tiền tiết kiệm 200 triệu đồng và thu nhập chưa tới 15 triệu đồng/tháng, tôi chẳng bao giờ dám mơ đến ô tô", nữ nhân viên văn phòng trải lòng.

VF 5 Plus có thiết kế không gian rộng rãi, hàm lượng công nghệ cao và tối ưu chi phí.

Tuy nhiên, "giấc mơ" đã thực sự đến với chị Lan Anh khi VinFast triển khai chương trình "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam" lần 2 với chính sách ưu đãi khác biệt trên thị trường Việt Nam. Theo đó, khách hàng chỉ cần trả 30% chi phí ban đầu là có thể sở hữu một chiếc xe điện thông minh để phục vụ nhu cầu di chuyển của gia đình. 70% còn lại, khách hàng được vay trả góp trong thời gian lên tới 8 năm.

Với chính sách vay "3 nhất", thời hạn cho vay dài nhất - giá trị vay cao nhất và lãi suất hấp dẫn nhất, khách hàng có thể "quẳng gánh lo" về biến động lãi suất. Cụ thể, lãi suất trả góp trong 2 năm đầu ở mức 5%, trong 3 năm tiếp theo là 8%, và trong 3 năm cuối là 9,5%/năm.

Chị Lan Anh cho biết, chị vừa rút một phần tiền tiết kiệm để mua trả góp chiếc VF 5 Plus (kèm pin và sạc). Xe được miễn 100% trước bạ nên ngoài số tiền ban đầu 167 triệu đồng, tương đương 30% giá trị xe, chị chỉ bỏ thêm tiền biển số và đăng kiểm.

"Chỉ bỏ chưa đến 200 triệu đồng đã có thể sở hữu ô tô, thực sự là điều tôi chưa từng nghĩ đến", chị Lan Anh chia sẻ.

Theo tính toán, mỗi tháng chị Lan Anh trả góp khoảng 5,29 triệu đồng, tương đương 176.000 đồng/ngày. Số tiền này rẻ hơn đáng kể so với tiền taxi mà chị đang phải chi trả hàng ngày. Quan trọng hơn, có xe riêng chị chủ động được hoàn toàn việc đi lại, từ đó tiết kiệm khá nhiều thời gian so với việc phải chờ taxi hay xe buýt như trước kia.

"Chiếc xe này tôi mua pin nên chi phí nuôi xe khá thấp, tính ra chỉ khoảng 400 đồng/km, bằng tiền xăng xe máy", chị Lan Anh tính toán.

Lời giải cho bài toán ô tô của người Việt

Những ngày đầu tháng 3, tại các showroom VinFast, lượng khách hàng đến tìm hiểu và chốt đơn xe điện tăng.

Đang tham khảo một chiếc VF 8 Plus, anh Thế Hải (Hà Đông) cho biết đã muốn chuyển sang xe điện từ lâu bởi xe điện mạnh mẽ, thông minh hơn, sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ lái và các trang bị an toàn. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất với anh là phải trả cùng lúc một số tiền lớn do đang phải đầu tư vốn để mở rộng kinh doanh.

"Chính sách của VinFast không chỉ giảm gánh nặng chi phí ban đầu cho khách hàng mà điểm ưu việt nằm ở chỗ các rủi ro về lãi suất trong thời gian vay sẽ do hãng gánh. Chính sách hấp dẫn đến mức bạn bè tôi nhiều người đã có xe rồi vẫn muốn tranh thủ để mua thêm", anh Hải đánh giá.

Theo "Nghiên cứu Người tiêu dùng Ô tô toàn cầu năm 2022 - Góc nhìn Đông Nam Á" do Deloitte tiến hành năm 2022, có tới 46% số người Việt Nam được hỏi cho biết sẽ mua một chiếc ô tô để chủ động đi lại, vượt xa các quốc gia khác trong khu vực. Nhu cầu mua ô tô của người Việt còn rất lớn một phần do tỷ lệ sở hữu xe tại Việt Nam hiện nay mới chỉ đạt 55 xe/1.000 dân.

Chính sách của VinFast giúp người Việt dễ dàng có được ô tô.

Một trong những trở ngại khiến người Việt khó tiếp cận ô tô là thu nhập trung bình thấp trong khi giá xe cao do phải gánh nhiều loại thuế, phí. Trong bối cảnh đó, chính sách trả góp đột phá của VinFast là lời giải cho bài toán ô tô của người Việt.

Trong khi đó, từ góc nhìn chuyên gia, PGS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng chương trình "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam" lần 2 do VinFast vừa phát động không đơn thuần mở ra cơ hội để sở hữu ô tô cho người dân mà còn cho thấy khát vọng xây dựng một nền công nghiệp ô tô của người Việt, một thương hiệu Việt có thể đạt tới đẳng cấp thế giới.

"Trong thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay, tinh thần này lại càng ý nghĩa khi VinFast sẵn sàng giảm lợi ích, hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh khoản vay lâu dài cho khách hàng để sản phẩm khó với tới như xe hơi có thể đến được với những người lao động phổ thông, để mỗi gia đình Việt đều có thể chạm tay vào giấc mơ ô tô. Tinh thần Việt Nam ấy, với tôi là rất đáng trân trọng", vị chuyên gia nhấn mạnh.