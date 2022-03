Xăng tăng giá, xe điện chưa phổ biến - đâu là lựa chọn phù hợp cho người Việt?

Xe xăng vẫn chiếm tỷ trọng gần như tuyệt đối trên thị trường ô tô nhưng không thể phủ nhận xu hướng điện khí hóa đang gia tăng mạnh mẽ trong ngành công nghiệp này. Tại Việt Nam, xe điện, xe xăng-điện lai (hybrid) không chỉ còn là câu chuyện đem ra để bàn mà đã được chuyển biến thành các sản phẩm thương mại.

Nhiều nhà sản xuất ô tô, nhiều quốc gia trên thế giới đã tuyên bố tương lai của di chuyển sẽ là xe điện. Tuy nhiên trước khi đến đích đó sẽ là hành trình dài mà mỗi nước, mỗi vùng lại cần chọn con đường riêng. Đặc biệt với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nơi mà văn hóa sử dụng xe hơi, thói quen và đặc biệt là hạ tầng còn nhiều hạn chế.

Ô tô điện khó bùng nổ ngay tại Việt Nam

Từng đi du học châu Âu, anh Đức Cường trở lại Hà Nội và đã có ý định tìm mua một chiếc ô tô điện để sử dụng. Tuy nhiên anh đã nhanh chóng gạt đi suy nghĩ này khi nhận ra xe điện chưa phù hợp với điều kiện hạ tầng ở Việt Nam.

"Khi mà chỗ đỗ xe còn thiếu thì nói gì đến việc đủ trạm sạc", anh Cường nêu trăn trở. "Nếu như việc đổ xăng chỉ mất 5-10 phút thì để sạc đầy pin cho xe điện phải tính bằng giờ. Đó là chưa kể những bất tiện xung quanh việc tính tiền, chỗ gửi xe, bãi đỗ công cộng… Đặc biệt cho các hành trình dài, đi tỉnh thì còn nhiều vấn đề nữa với ô tô điện".

Một vấn đề khác đối với ô tô điện còn nằm ở giá cả. Trong một hội thảo, các chuyên gia cho rằng trung bình giá xe điện cao hơn 45% so với xe sử dụng động cơ đốt trong do chi phí sản xuất pin cao. Tại Mỹ và châu Âu, phiên bản điện (đã bao gồm pin) thường đắt hơn 20-30% so với phiên bản động cơ đốt trong, xét trên cùng một mẫu xe.

Một số chính sách để kéo giá xe điện về gần với xe xăng như cho thuê pin hay các hợp đồng trả góp cũng không thực sự được khách hàng đón nhận. "Thực tế việc thuê pin vẫn là tiền mình bỏ ra, chỉ là trả dần theo thời gian thay vì trả một cục. Nếu cộng dồn vào thì giá ô tô điện vẫn đắt hơn", Lê Hoàng, một người đi ô tô lâu năm, đánh giá.

Với hơn 7 năm theo học chuyên ngành kỹ thuật và sinh sống tại châu Âu, ý định mua ô tô điện của anh Đức Cường còn bởi mục tiêu bảo vệ môi trường. Tuy nhiên theo anh, xe điện chỉ phát thải CO2 bằng không khi cơ cấu tạo ra nguồn điện cũng phải sạch. Ngược lại theo thống kê, Việt Nam chỉ có 35% là năng lượng điện sạch, còn lại 65% sử dụng khí đốt.

Xe hybrid - giải pháp cho giao thông "xanh"

Lời giải của anh Đức Cường cũng được xem là lời giải chung cho giao thông "xanh" tại Việt Nam. Kỹ sư 36 tuổi này đã chọn mua chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV với động cơ hybrid. Mục tiêu kép đạt được với mẫu xe này, đó là giảm mức tiêu thụ xăng dầu đồng thời giảm phát thải CO2, bên cạnh trải nghiệm lái hứng khởi.

"Với việc bổ sung motor điện kết hợp cùng động cơ xăng, Corolla Cross bản hybrid chỉ tiêu hao khoảng 4,2 lít cho 100km, trong khi xe xăng truyền thống thường tốn gấp đôi", anh Cường nêu con số sau hơn nửa năm sở hữu xe. "Đương nhiên khi đó, lượng CO2 thải ra môi trường sẽ ít hơn, qua đó mình góp phần bảo vệ trái đất".

Nói thêm về khả năng tiết kiệm nhiên liệu đến không ngờ trên Corolla Cross 1.8HV, chủ xe này cho biết đó là một quá trình phức tạp nhưng đã được Toyota tự động hóa hoàn toàn. Nhờ vậy xe hybrid có cách sử dụng giống hệt xe xăng truyền thống. Hơn nữa, động cơ điện đem lại khả năng tăng tốc nhanh, giảm độ trễ và khiến xe trở nên tĩnh lặng hơn.

Toyota - lá cờ đầu về xe hybrid tại Việt Nam

Trên toàn cầu, Toyota đã bán ra hơn 15 triệu xe hybrid, dù sản phẩm đầu tiên mới được thương mại từ năm 1997. Ở Việt Nam, thương hiệu Nhật Bản cũng là hãng xe tiên phong trong việc phổ cập dòng xe "xanh" này tới tay khách hàng.

Sau Corolla Cross hybrid gặt hái được thành công vượt mong đợi, Toyota tiếp tục mở ra lựa chọn xe hybrid cho người dùng Việt Nam trên dòng Camry với phiên bản 2.5HV. Mới nhất, Corolla Altis cũng được bổ sung phiên bản động cơ xăng-điện lai, tạo ra bước đột phá trong phân khúc sedan hạng C.

Với hơn một năm có mặt tại Việt Nam, dòng xe hybrid của Toyota từng bước chinh phục khách hàng và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Trong bối cảnh giá xăng liên tục tăng và Việt Nam phải đối mặt nhiều với các vấn đề ô nhiễm môi trường, xe hybrid được xem là giải pháp phù hợp để "xanh hóa" phương tiện giao thông cá nhân tại thời điểm này.