Vụ ô tô đi rửa, hôm sau bị vứt ở bãi rác: Nam nhân viên 16 tuổi khai gì?

Chiều 21/4, trao đổi với PV Dân trí, một cán bộ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) xác nhận thông tin trên. Vị này cho biết, đơn vị đã phối hợp với công an địa phương điều tra về trường hợp nam thanh niên 16 tuổi, nhân viên gara - người được cho là đã lái ô tô của khách mang đến rửa rồi làm hư hỏng và vứt ngoài bãi rác gây xôn xao dư luận những ngày qua.

"Sau khi có thông tin nam nhân viên 16 tuổi bỏ đi khỏi gara, lực lượng Công an thành phố Vinh đã phối hợp cùng công an địa phương đưa em đến cơ quan chức năng để làm việc. Theo đó, nam nhân viên này thừa nhận do tò mò, mê lái xe nên đã chạy thử, dẫn đến sự việc trên. Chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật", vị lãnh đạo Công an thành phố Vinh nói.

Em L.X.Q. (SN 2007), trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương làm việc với Công an TP Vinh (Ảnh: CATP Vinh).

Cũng theo vị lãnh đạo Công an thành phố Vinh, gia đình nam nhân viên trên thuộc hộ nghèo tại địa phương.

Như Dân trí đã thông tin, chủ gara - anh H.Đ.Y. (37 tuổi) cho biết, khoảng 19h ngày 15/4, một khách hàng (chủ một gara sửa xe khác) mang chiếc xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger đến gara của anh để rửa xe.

Thời điểm này anh Y. đã về nhà, tại gara chỉ còn 3 người gồm: L.X.Q. (SN 2007, trú xã Thanh Tùng, Thanh Chương, Nghệ An) và 2 người thợ. Vị khách này để ô tô lại và ra về.

Sáng 16/4, vị khách hàng đến gara của anh Y. để lấy xe nhưng không thấy phương tiện đâu. Lúc này anh Y. tiến hành trích xuất camera mới phát hiện khoảng 0h ngày 16/4, nam thanh niên tên Q. đã lái chiếc ô tô bán tải này đi ra khỏi gara và không quay lại.

Chiếc xe gia đình chị P. được phát hiện ở bãi rác khi hư hỏng nhiều bộ phận (Ảnh: P.P).

Đến 10h30 ngày 16/4, chiếc Ford Ranger được phát hiện bị bỏ lại tại bãi rác thuộc khối 3 phường Trung Đô, thành phố Vinh, cách gara nêu trên khoảng 3km.

Thời điểm phát hiện, chiếc xe bị hư hỏng một số chỗ như đèn hậu, nổ lốp, đèn gương trước bên phải bị vỡ, xây xước sơn hông xe.

Anh Y. cho biết, sau khi sự việc xảy ra, anh đã phối hợp làm việc để cùng khắc phục hậu quả. Theo anh Y., chiếc xe bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 15-17 triệu đồng. Tuy nhiên, phía khách hàng yêu cầu anh Y. đền bù 76 triệu đồng. Do số tiền lớn và chưa tìm được tiếng nói chung nên 2 bên chưa giải quyết được.

Cũng theo anh Y., người lái xe là người thân được họ hàng gửi ở nhờ. Người này còn nhỏ tuổi, chưa có bằng lái xe ô tô. Sau khi sự việc xảy ra, anh Y. hỏi thì người này cho biết đã lấy xe đi dạo và khi đi về thì bị lạc đường.

Vụ việc đang được Công an thành phố Vinh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.