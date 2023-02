Volvo XC90 Recharge - mẫu xe Hybrid vì hiện tại và tương lai

Theo nhà sản xuất, Volvo XC90 Recharge là mẫu SUV chứa đựng trọn vẹn tinh hoa công nghệ của hãng xe đến từ Thụy Điển. Với sự bổ sung của một động cơ điện, XC90 Recharge mang đến sự kết hợp hoàn thiện giữa thiết kế cao cấp, nội thất tinh tế và khả năng vận hành thú vị.

Volvo XC90 Recharge sở hữu hệ dẫn động ưu việt với động cơ Plug-in Hybrid sản sinh công suất lên tới 462HP (Ảnh: Volvo).

An toàn là bản sắc

Volvo XC90 Recharge là dòng SUV được trang bị nhiều công nghệ an toàn hàng đầu thế giới. Điều đó được tạo nên bởi những hệ thống an toàn chủ động và thụ động tiên tiến. Thép siêu cường AHSS và thép boron cấu thành nên 40% khung xe tạo ra một khoang cabin cứng cáp. Phần thép ở đầu và đuôi xe được thiết kế với các cấp độ thép mềm hơn để hấp thụ xung lực khi xảy ra va chạm, bảo vệ khoang cabin và hành khách bên trong.

Xe còn được trang bị đệm lò xo tích hợp trong ghế ngồi để giảm thiểu tới 30% lực tác động theo chiều dọc vào xương sống hành khách trên xe và rất nhiều công nghệ an toàn thụ động khác, xứng đáng với danh xưng "mẫu SUV an toàn hàng đầu thế giới". Gần nhất, Volvo XC90 Recharge đã đạt giải Top Safety Pick+ 2023 do IIHS đánh giá với các tiêu chí khắt khe.

Volvo XC90 Recharge ở chế độ thuần điện có thể di chuyển lên đến 77 km cho mỗi lần sạc, hạn chế tiêu hao nhiên liệu và không phát thải (Ảnh: Volvo).

Bên cạnh những thiết kế an toàn bị động, XC90 Recharge còn sở hữu những tính năng an toàn chủ động và hỗ trợ người lái ưu việt hàng đầu phân khúc. Nổi bật là City Safety, tính năng mang đến sự khác biệt cho những chiếc xe Volvo. City Safety giúp phát hiện và cảnh báo không chỉ các phương tiện cơ giới mà còn người đi bộ, đi xe đạp và động vật cỡ lớn. Hệ thống sẽ tính toán 50 lần mỗi giây để xác định tốc độ, vị trí của vật di chuyển phía trước. Nếu nhận thấy mối nguy hiểm tiềm tàng và người lái không kịp thời phản xạ, City Safety sẽ xác định tình huống đó thuộc loại "không thể tránh khỏi" và tự động phát tín hiệu cảnh báo, đồng thời kích hoạt phanh khẩn cấp để giảm thiểu hoặc ngăn chặn va chạm.

Thiết kế thuần Bắc Âu

Thiết kế ngoại thất của XC90 Recharge mang đặc trưng của thiết kế Scandinavian đương đại. Điểm nhấn nổi bật ở phần đầu xe là cụm đèn pha thông minh với điểm nhấn là 2 dải đèn định vị hình chữ T nằm ngang. Chi tiết đột phá này được lấy cảm hứng từ chiếc búa của thần sấm Thor trong huyền thoại Bắc Âu. Xe sở hữu bộ la-zăng 21 inch đa chấu có thiết kế được mô phỏng từ vương miện hoàng gia, nâng cao tính chất sang trọng của xe.

Sự cân bằng giữa chức năng và thẩm mỹ là yếu tố cốt lõi của phong cách thiết kế Scandinavia. Phong cách nội thất Scandinavian gồm 3 yếu tố chính - chức năng, sự vừa đủ và thẩm mỹ. Những phẩm chất này được thể hiện qua chất liệu da cao cấp cùng các chi tiết ốp gỗ, nhôm và viền bạc tinh tế.

Tất cả ghế ngồi của XC90 Recharge được bọc da Fine Nappa đục lỗ cao cấp, được sản xuất bởi các nghệ nhân của ngôi làng Bridge of Weir danh tiếng Scottland, nơi có hơn 200 năm kinh nghiệm trong việc xử lý và chế tác da cao cấp nhất. Da Fine Nappa có độ mềm mại, dẻo dai cùng khả năng thoát khí linh hoạt. Ghế ngồi của XC90 Recharge còn có tính năng làm mát, sưởi ấm và massage. Hệ thống massage dành cho hàng ghế trước có 5 chế độ hoạt động khác nhau giúp xóa tan sự mệt mỏi trên những hành trình dài.

Ghế da Fine Nappa có tính năng làm mát, sưởi ấm, kết hợp 5 chế độ massage, cho những hành trình trải nghiệm đủ đầy (Ảnh: Volvo).

Sự sang trọng của Volvo XC90 Recharge còn được thể hiện ở hệ thống loa cao cấp Bowers & Wilkins. Hệ thống loa gồm 19 loa vệ tinh, trong đó có một loa sub có âm thanh trầm gắn trực tiếp vào khung xe và một loa tweeter gắn trên đỉnh táp lô có công suất lên tới 1.400W.

Theo nhà sản xuất, màng loa tweeter trên đỉnh táp lô là công nghệ Tweeter on Top độc quyền của Volvo, giúp những âm tiết thuộc dải cao đến với người nghe trực tiếp hơn, thay vì phải phản vào kính lái rồi mới đến tai người dùng. Kết quả là âm trường được mở rộng, âm hình rõ ràng, chi tiết hơn và âm nhạc sẽ thực tế và cảm xúc hơn. Volvo còn trang bị bộ xử lý và hiệu chỉnh âm thanh cao cấp của Dirac giúp tái hiện không gian âm nhạc chân thực, giúp hành khách trên xe có cảm giác như đang ngồi trong rạp hát Gothenburg danh giá tại Thụy Điển.

Loa Tweeter on Top trong hệ thống 19 loa Bowers&Wilkin công suất 1400W mang đến âm thanh sống động, tinh tế (Ảnh: Volvo).

Động cơ hybrid - Vì hiện tại và tương lai

Bên cạnh được trang bị nhiều công nghệ an toàn, XC90 Recharge còn sở hữu hệ dẫn động ưu việt với động cơ Plug-in Hybrid sản sinh công suất lên tới 462HP. Sự bổ sung động cơ điện mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, linh hoạt và êm ái, thư thái đúng với phong cách Bắc Âu.

Động cơ xăng - điện kết hợp giúp người lái linh hoạt lựa chọn các chế độ lái khác nhau theo nhu cầu và không phụ thuộc vào các trạm sạc. Công nghệ Plug-in Hybrid cho phép người dùng có thể cắm sạc bằng nguồn điện dân dụng tại nhà và phạm vi chạy điện lên đến 77 km. Điều đó giúp chủ nhân XC90 Recharge có thể di chuyển mà vẫn hạn chế khí thải vào môi trường.

Volvo XC90 Recharge sở hữu thiết kế đặc trưng Bắc Âu, nội thất tinh tế, an toàn hàng đầu, vận hành tối ưu và độ thân thiện với môi trường vượt trội so với các mẫu xe cùng phân khúc. Đây là chiếc xe dành cho những người muốn góp phần bảo vệ môi trường và tạo ra tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ sau.

