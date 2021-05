Dân trí Volvo vừa trở thành nhà sản xuất ô tô duy nhất có tất cả các mẫu xe đều đạt xếp hạng an toàn cao nhất tại Mỹ.

XC40 Recharge là mẫu xe cuối cùng của Volvo được đưa vào danh sách Top Safety Pick Plus.

Top Safety Pick Plus là danh sách các mẫu xe an toàn nhất tại Mỹ, do Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) đánh giá và xếp hạng, được rất nhiều người tiêu dùng toàn thế giới tham khảo trước khi xuống tiền mua xe.

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các mẫu xe của Volvo, bất kể kiểu dáng và trang bị động cơ nào, cũng đều đạt Top Safety Pick Plus.

Mẫu xe chạy điện cỡ nhỏ đầu tiên lọt vào Top Safety Pick Plus là Volvo XC40 Recharge. Trong tháng 2 năm nay, Volvo có 9 mẫu xe đạt xếp hạng này, và đến tháng 3 thì có thêm 5 mẫu.

Việc này cũng khiến Volvo trở thành nhà sản xuất ô tô có nhiều mẫu xe đạt Top Safety Pick Plus nhất trong một năm. Nổi tiếng về an toàn, Volvo đã có nhiều xe đạt nhất kể từ khi tiêu chuẩn xếp hạng an toàn này được IIHS áp dụng vào năm 2013.

Mẫu Volvo XC60 phiên bản 2022.

Từ năm 2020, để lọt vào danh sách Top Safety Pick Plus của IIHS, các xe phải được đánh giá là Tốt (Good) trong 6 bài đánh giá, bao gồm: va chạm góc nhỏ phía trước ở vị trí người lái; va chạm góc nhỏ phía trước ở vị trí hành khách; va chạm góc nhỏ phía trước và bên hông; độ cứng nóc xe; và bài kiểm tra độ an toàn tựa đầu xe.

Các mẫu xe còn phải được đánh giá là Xuất sắc (Advanced) hoặc Vượt trội (Superior) về khả năng ngăn ngừa va chạm phía trước giữa xe với xe, và giữa xe với người đi bộ. Ngoài ra, các mẫu xe phải được đánh giá Tốt (Good) hoặc Trung bình (Acceptable) về độ sáng của đèn pha trên tất cả các phiên bản.

Các xe Volvo đã được đưa vào danh sách Top Safety Pick Plus của IIHS tính đến ngày 31/3/2021 gồm:

- Volvo S90

- Volvo S90 Recharge

- Volvo V90

- Volvo V90 Cross Country

- Volvo V60 Cross Country

Các mẫu đã được đưa vào danh sách Top Safety Pick Plus trong tháng 2/2021 gồm:

- Volvo S60

- Volvo S60 Recharge

- Volvo V60

- Volvo V60 Recharge

- Volvo XC40

- Volvo XC60

- Volvo XC60 Recharge

- Volvo XC90

- Volvo XC90 Recharge

Nhật Minh

Theo Carscoops