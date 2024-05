VinFast VF 8 đạt 5 giải thưởng tại ASEAN NCAP

5 giải thưởng được trao cho VinFast VF 8 tại Lễ trao giải ASEAN NCAP Grand Prix Awards tối 28/5 tại Bangkok (Thái Lan), bao gồm giải thưởng Bảo vệ an toàn cho trẻ em tốt nhất, Hỗ trợ an toàn tốt nhất, Xe tốt nhất, An toàn cho người đi xe máy tốt nhất và Xe SUV tốt nhất.

Vượt qua hơn 15 nhà sản xuất ô tô lớn tại Đông Nam Á để góp mặt trong gần như tất cả giải thưởng, VinFast đã chứng minh năng lực và cam kết về an toàn cho người tiêu dùng.

VinFast VF 8 nhận 5 trên tổng số 6 giải thưởng về an toàn năm 2024 của ASEAN NCAP.

Cụ thể, ASEAN NCAP trao cho VF 8 giải thưởng "Bảo vệ an toàn cho trẻ em tốt nhất", số điểm tối đa đối với bài kiểm tra va chạm trực diện và va chạm bên hông.

Ở hạng mục "Hỗ trợ an toàn tốt nhất", mẫu xe cũng giành điểm số cao nhất và được đánh giá tốt nhờ trang bị các tính năng an toàn như cảnh báo va chạm phía trước (FCW), phanh khẩn cấp tự động (AEB) và cảnh báo chệch làn đường (LDW).

Đối với hạng mục "Xe tốt nhất" và "An toàn cho người đi xe máy tốt nhất", mẫu xe đầu tiên được VinFast đưa ra thị trường thế giới giành số điểm cao nhất nhờ các công nghệ hỗ trợ an toàn đạt điểm tối đa theo tiêu chuẩn ASEAN NCAP. Hai tính năng phanh khẩn cấp tự động (AEB) và phát hiện điểm mù (BSD) cũng mang về số điểm ấn tượng.

Ở hạng mục "Xe SUV tốt nhất", VF 8 được đánh giá cao với việc trang bị tính năng hệ thống chiếu sáng tự động cường độ cao (AHB) và phát hiện điểm mù (BSD).

Ông Yahaya Bin Ahmad, Giám đốc Kỹ thuật ASEAN NCAP, cho biết: "Chúng tôi vinh dự trao tặng 5 giải thưởng cho VinFast sau quá trình đánh giá khắt khe và minh bạch. VinFast khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô khu vực bằng cách đặt tiêu chí an toàn lên trên hết. Nhờ sự đầu tư nghiêm túc và không ngừng đổi mới, VinFast trang bị cho các dòng xe của mình, nhất là VF 8, những tính năng an toàn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe".

Ông Stuart Kinkade, Phó tổng giám đốc Viện Phát triển xe VinFast, chia sẻ: "Việc nhận được sự công nhận từ tổ chức đánh giá an toàn xe uy tín trong khu vực là minh chứng cho chất lượng và độ an toàn của các dòng xe điện VinFast. Chúng tôi xin cam kết không ngừng nỗ lực cải tiến sản phẩm, mang đến khách hàng trải nghiệm an toàn và chất lượng trên hành trình điện hóa giao thông".

Các giải thưởng khẳng định triết lý "Đặt khách hàng làm trọng tâm" của VinFast.

Hai năm một lần, ASEAN NCAP tổ chức giải thưởng Grand Prix ASEAN NCAP để vinh danh các nhà sản xuất ô tô đạt thành tích xuất sắc về an toàn. Sự kiện này thu hút sự tham gia của tất cả thương hiệu ô tô đang hoạt động trong khu vực.

ASEAN NCAP là tiêu chuẩn an toàn uy tín tại Đông Nam Á và được công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Chương trình đánh giá của ASEAN NCAP tập trung vào hai tiêu chí chính: khả năng bảo vệ an toàn cho người lớn và khả năng bảo vệ trẻ em trên xe.

Các giải thưởng tại Grand Prix ASEAN NCAP bổ sung bộ sưu tập giải thưởng mà VinFast đã gặt hái trong những năm qua, nổi bật là hai giải thưởng tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024, hai giải thưởng tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Indonesia (IIMS) 2024; giải thưởng "Innovation Award Honoree" dành cho VinFast MirrorSense; công nghệ chỉnh gương tự động bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên, tại CES 2024; giải thưởng "Ngôi sao đang lên - The Rising Star" trong khuôn khổ triển lãm Paris Motor Show 2022; giải thưởng "Doanh nghiệp Bền vững - Corporate Sustainability Champions" do Hội đồng giải thưởng ORIGIN Innovation Awards 2022 bình chọn.

Năm 2021, ASEAN NCAP cũng đã trao giải "Hãng xe mới có cam kết cao về an toàn" cho VinFast.

Theo đại diện VinFast, tại lễ trao giải năm nay, việc giành chiến thắng nhiều giải thưởng đã khẳng định sự cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ của hãng xe điện Việt Nam với sứ mệnh tiên phong trong lĩnh vực giao thông xanh khu vực, mang đến cho người tiêu dùng khu vực và toàn cầu những mẫu xe điện hiện đại, thông minh, an toàn.