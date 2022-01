Dân trí Ngày 7/1, Cerence và VinFast công bố sản phẩm xe điện kết nối bằng điện toán đám mây thông qua nền tảng Bản sao số (Digital Twin) đầu tiên trên thế giới.

Nhằm nâng cao trải nghiệm lái và chinh phục khách hàng toàn cầu, VinFast đã chọn giải pháp Bản sao số của Cerence (CCVDT) để trang bị cho các mẫu xe điện thông minh do hãng phát triển. Những tính năng kết nối đám mây và AI đột phá do Cerence cung cấp sẽ mang đến sự thoải mái và tiện lợi vượt trội, trong khi vẫn đảm bảo khả năng bảo mật và an toàn cho người dùng.

VinFast và Cerence giới thiệu xe ô tô kết nối công nghệ bản sao số đầu tiên trên thế giới

Giải pháp Bản sao số Cerence giúp VinFast tạo ra một phiên bản ảo mô phỏng toàn bộ chiếc xe. Theo đó, các dữ liệu về phần mềm tích hợp trên xe, các chi tiết cơ khí, hệ thống điện và nguyên tắc vận hành của xe, cùng với dữ liệu về người lái và điều kiện môi trường xung quanh sẽ được kết nối trên hệ thống đám mây. Trên nền tảng Bản sao số của Cerence, VinFast có thể mở rộng nhiều tính năng thông minh trong khoang lái nhằm nâng cao trải nghiệm lái và cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu hơn về chiếc xe. Bên cạnh đó, công nghệ proactive AI còn cho phép xe VinFast gửi thông báo cập nhật đến người dùng theo thời gian thực dựa trên nền tảng AI bằng một cách thức hoàn toàn mới.

Ngoài ra, nền tảng Bản sao số Cerence còn hỗ trợ VinFast cùng với các đối tác phát triển các công dụng thiết thực như dịch vụ giao hàng đến tận xe, hiển thị trạng thái pin xe hoặc gợi ý trạm sạc gần nhất.

Ông Hong Sang Bae - Giám đốc Công nghệ VinFast cho biết: "VinFast hướng đến tương lai của xe điện thông minh và điều quan trọng đối với chúng tôi là xây dựng mạng lưới đối tác sáng tạo cùng chung sứ mệnh mang đến những bước tiến về thiết kế, sản xuất và công nghệ nhằm cải thiện cuộc sống của người dùng và hành tinh của chúng ta. Những tính năng đáng kinh ngạc của Bản sao số Cerence là điểm cốt lõi giúp VinFast tạo ra chiếc xe ô tô kết nối đúng nghĩa đầu tiên trên thế giới, góp phần cách mạng hóa trải nghiệm lái xe và làm hài lòng khách hàng của chúng tôi."

Với Bản sao số Cerence, VinFast có thể mang đến trải nghiệm người dùng nâng cao thông qua hệ thống cập nhật thông tin và thông báo chủ động, bao gồm các tính năng:

• An toàn: Thông báo khi người lái bỏ qua biển báo dừng hoặc trường hợp tương tự; gợi ý cải thiện việc lái xe; và dự báo những thay về đổi điều kiện lái xe do thời tiết

• Tiện nghi: Tích hợp với lịch làm việc để nhắc nhở các cuộc họp sắp tới; đề xuất bãi đậu xe dựa trên nhu cầu người lái; dự báo áp suất lốp thấp và lượng nhiên liệu thấp dựa trên AI

• Thoải mái: Tự động điều chỉnh điều kiện môi trường trong xe theo thời tiết; gợi ý phát nhạc yêu thích và cập nhật tin tức theo nhu cầu cá nhân về các chủ đề như chứng khoán, thể thao…

• An ninh: Nhắc nhở đóng cửa xe và cửa sổ; phát hiện đột nhập; tự động khóa/mở khóa dựa trên vị trí xe

Ông Prateek Kathpal, Giám đốc Công nghệ của Cerence cho biết: "Bản sao số Cerence là nền tảng duy nhất hiện nay cung cấp phiên bản ảo mô phỏng chiếc xe ô tô với đầy đủ phần mềm, dữ liệu cảm biến, môi trường xung quanh, hành vi người lái và các dữ liệu đám mây, cho phép phát triển các tính năng AI và học sâu (deep learning) trên xe. Bản sao số của Cerence có thể phân tích dữ liệu về quá trình điều khiển xe, hiệu suất vận hành tổng thể của xe và các thông tin chi tiết về người lái để cá nhân hóa dịch vụ và trải nghiệm. Trong tương lai, chúng tôi sẽ phát triển khả năng giả lập và xác thực phương tiện trên Bản sao số Cerence, đồng thời thử nghiệm tính năng sử dụng mới và cải thiện hiệu suất của phương tiện thông qua AI. Tận dụng Bản sao số Cerence, VinFast có thể đáp ứng những nhu cầu quan trọng nhất của người lái và tạo sự khác biệt so với đối thủ thông qua công nghệ đột phá".

VinFast và Cerence đều có mặt tại Triển lãm CES 2022, diễn ra từ ngày 5-7/1/2022, tại Las Vegas.

Để biết thêm thông tin về VinFast, hãy truy cập www.vinfastauto.us.

Để tìm hiểu thêm về Cerence, hãy truy cập www.cerence.com, và theo dõi công ty trên LinkedIn và Twitter.

Trường Thịnh