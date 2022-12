VinFast chọn T-Mobile là đối tác độc quyền kết nối xe điện toàn cầu

Hợp tác dài hạn có giá trị lên đến hàng chục triệu USD nhằm mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng của VinFast và khả năng tận dụng dữ liệu gần thời gian thực để đưa ra các quyết định về dịch vụ và bảo trì kịp thời.

Theo thỏa thuận, T-Mobile sẽ cung cấp kết nối cho các mẫu xe điện của VinFast tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Các mẫu VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9 sẽ được tích hợp sẵn khả năng kết nối với mạng T-Mobile và kích hoạt các dịch vụ như quản lý xe từ xa, xem các chương trình trực tuyến hoặc chơi game trên xe. Ngoài ra còn có các tính năng an toàn bao gồm thông tin giao thông trực tiếp, cập nhật phần mềm qua mạng, phát sóng Wi-Fi hotspot (trên một số mẫu xe) giúp hành khách giữ kết nối…

Bên cạnh đó, với các giải pháp IoT từ T-Mobile, VinFast sẽ có thể kết nối và quản lý lịch bảo dưỡng xe VinFast trên toàn cầu, dựa trên dữ liệu gần sát với thời gian thực, các thông báo từ xa và giám sát hiệu suất. Thông qua đó, hệ thống cửa hàng VinFast sẽ tư vấn, giúp khách hàng lưu trữ và quản lý lịch bảo dưỡng cho xe.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast cho biết: "Mục tiêu của VinFast là biến chiếc xe điện thông minh thành nền tảng kết nối mọi khía cạnh của cuộc sống. Hợp tác với đối tác viễn thông hàng đầu thế giới T-Mobile sẽ giúp VinFast hiện thực hóa điều này, mang đến cho khách hàng những tính năng cao cấp, nâng tầm trải nghiệm lái an toàn, hiệu quả và thú vị hơn".

"T-Mobile và VinFast đều được thúc đẩy bởi tư duy lấy khách hàng làm trọng tâm. Đây chính là yếu tố truyền cảm hứng và động lực để chúng tôi đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Xe điện đang nhanh chóng phát triển từ một phương thức vận chuyển đơn thuần thành một người bạn đồng hành giúp mang đến năng suất, giải trí và sự an toàn trong suốt hành trình. Chúng tôi rất nóng lòng được giúp khách hàng của VinFast trải nghiệm điều này, bất kể hành trình của họ đi đến đâu", bà Callie Field - Chủ tịch mảng Kinh doanh của T-Mobile cho biết.

Mẫu xe VF 8 của VinFast.

Thành lập năm 2017, VinFast với tổ hợp sản xuất quy mô hiện đại, công nghệ tiên tiến hàng đầu khu vực và các mẫu xe ấn tượng, đứng đầu các phân khúc tại Việt Nam. VinFast cũng là một trong những nhà sản xuất xe đầu tiên trên thế giới chuyển đổi hoàn toàn từ xe xăng sang xe điện. Hiện tại, VinFast đang tạo dựng vị thế trên thị trường toàn cầu với dải xe thuần điện hoàn thiện, bao gồm VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9.

VinFast đã đặt trụ sở chính tại Los Angeles, mở một loạt cửa hàng tại California và công bố kế hoạch xây dựng nhà máy tại Bắc Carolina (Mỹ). Cuối tháng 11, VinFast đã xuất khẩu lô xe VF 8 đầu tiên tới thị trường Mỹ và tiếp sau đó sẽ là tới thị trường Canada và châu Âu.

T-Mobile U.S. Inc. (NASDAQ: TMUS) là nhà mạng kết nối Un-carrier của Mỹ, cung cấp kết nối 4G LTE và mạng 5G toàn quốc. Khách hàng của T-Mobile sẽ được hưởng lợi từ sự kết hợp giữa giá trị và chất lượng. Có trụ sở tại Bellevue, Wash., T-Mobile cung cấp dịch vụ thông qua các công ty con và điều hành các thương hiệu hàng đầu của mình, T-Mobile, Metro by T-Mobile và Sprint. Để biết thêm thông tin, truy cập: https://www.t-mobile.com.