Vietnam Star mang đến chương trình tri ân mừng sinh nhật xe Mercedes-Benz

Dân trí Vietnam Star triển khai chương trình mừng sinh nhật xe với quà tặng ưu đãi cho bộ sưu tập phụ kiện chính hãng lên đến 15%. Đây được coi như một món quà tri ân chặng đường gắn bó giữa khách hàng và Vietnam Star.

Chương trình "Tri ân đồng hành cùng thương hiệu Mercedes-Benz Service".

Vietnam Star đồng hành cùng khách hàng trên các chặng đường

Kể từ tháng 6, Vietnam Star thực hiện triển khai chiến dịch Tri ân đồng hành cùng thương hiệu Mercedes-Benz Service dành cho tất cả khách hàng sở hữu xe Mercedes-Benz trong hệ thống đại lý Vietnam Star.

Đây là chiến dịch hoàn toàn mới trong chuỗi hoạt động chăm sóc khách hàng của Vietnam Star bên cạnh các chương trình thường niên Vietnam Star đã triển khai như "Customer Loyalty - "Trung Thành Vì Bạn, An Tâm Bảo Dưỡng" và "Brand Loyalty - Trung Thành Cùng Bạn, Dịch Vụ Của Bạn" đem đến nhiều ưu đãi phụ tùng chính hãng.

Chiến dịch được thực hiện bằng việc mừng sinh nhật Xe dựa trên ngày đăng ký xe đầu tiên của khách hàng. Việc lựa chọn ngày sinh nhật của xe nhằm nhắc nhớ về sự đồng hành và trung thành mà quý khách hàng đã ưu ái dành cho thương hiệu Mercedes-Benz và Vietnam Star. Chương trình cũng mang đậm ý nghĩa xem chiếc xe Mercedes-Benz như một sợi dây liên kết giữa khách hàng và đại lý nhằm củng cố thêm mối quan hệ cũng như mang đến nhiều chương trình tri ân, và nâng cao trải nghiệm hơn nữa cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe.

Theo đó, chúng tôi dành tặng cho khách hàng trong ngày sinh nhật ưu đãi đặc biệt Bộ sưu tập Mercedes-Benz chính hãng. Với những xe sinh nhật từ 4 năm tuổi trở xuống (xe đăng ký từ năm 2017 đến nay), khách hàng sẽ nhận ngay ưu đãi 10%. Đối với các xe đăng ký từ trước năm 2017, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi 15% cho bộ sưu tập này. Quý khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo từ Vietnam Star, và nhận ngay một mã khuyến mãi sau khi cung cấp địa chỉ hộp thư điện tử (email) mới nhất của khách hàng cho đại lý thông qua tổng đài 18006142 hoặc 18006143. Với mã khuyến mãi này, khách hàng có thể mua sắm bộ sưu tập tại các đại lý trong hệ thống Vietnam Star toàn quốc trong vòng 30 ngày kể từ khi khách hàng nhận được email.

Buổi bàn giao xe Mercedes-Benz tại Vietnam Star Hà Nội.

Bộ sưu tập Mercedes-Benz đồng hành cùng đẳng cấp

Điểm sơ qua về bộ sưu tập Mercedes-Benz đẳng cấp mà chúng tôi đang dành tặng khách hàng trung thành của mình. Bộ sưu tập được sản xuất chuyên biệt từ những vật liệu cao cấp tạo ra những sản phẩm hoàn hảo về chất lượng và ứng dụng trong cuộc sống. Các sản phẩm quà tặng, phụ kiện đa dạng, tiện ích, phù hợp với từng lứa tuổi, giới tính đồng thời vẫn giữ vững vẻ đẹp sang trọng và chất lượng vốn có thương hiệu Mercedes-Benz.

Bộ sưu tập Mercedes-Benz với đa dạng các lựa chọn thời trang như áo, đồng hồ, túi xách, bình giữ nhiệt đến những sản phẩm quà tặng như gấu bông, xe mô hình, bút viết cao cấp hay các phụ kiện cho xe như bao da bọc chìa khóa, logo Mercedes-Benz. Bên cạnh đó còn có thiết bị phụ kiện cho các môn thể thao golf, tennis cùng các mặt hàng thời trang đa dạng mang vẻ đẹp và chất lượng hoàn hảo từ thương hiệu "ngôi sao". Với ưu đãi quà tặng sinh nhật xe, khách hàng giờ đây có thể dễ dàng sở hữu các thiết kế sang trọng và hiện đại tôn vinh phong cách của chủ nhân và cả bạn đồng hành Mercedes-Benz.

Về các dòng xe Mercedes-Benz mới nhất và nhiều chương trình ưu đãi khác

Quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin về các dòng xe Mercedes-Benz mới nhất và nhiều chương trình ưu đãi khác tại website https://www.vietnamstar-auto.com/ Hoặc liên hệ tổng đài hotline của Vietnam Star Miền Nam: 1800 6142 | Miền Bắc: 1800 6143.

Vietnam Star giới thiệu Bộ sưu tập Mercedes-Benz chính hãng.

Vietnam Star Automobile là một thành viên của tập đoàn LSH AUTO International - một trong những tập đoàn đại lý ô tô cao cấp lớn nhất thế giới và cũng là đối tác chiến lược hàng đầu của Mercedes-Benz toàn cầu. Sau hơn 15 năm hình thành và phát triển, hiện nay Vietnam Star đã sở hữu 08 hệ thống kinh doanh và xưởng dịch vụ trải dài từ Bắc đến Nam.

Bên cạnh đó, Vietnam Star còn vinh dự nhận được nhiều giải thưởng hàng đầu như: Chỉ số hài lòng khách hàng (CSI) cao nhất trong các đại lý của Mercedes-Benz Việt Nam trong suốt 9 năm liên tiếp, The Club 1000 2019, The High Performing Dealership năm 2019 và The Best CPO Showroom 2019.

Trường Thịnh