VF 5 Plus thu hút nhiều người trải nghiệm tại triển lãm "VinFast - Vì tương lai xanh"

Đến với triển lãm "VinFast - Vì tương lai xanh" diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô từ ngày 7-9/7, khách tham quan lần đầu có dịp chiêm ngưỡng toàn bộ hệ sinh thái xe điện của VinFast, trong đó có những mẫu ô tô điện lần đầu được giới thiệu như: VF 3, VF 6 và VF 7.

Bên cạnh đó, một số mẫu xe đang bán trên thị trường là VF 5 Plus, VF e34, VF 8 hay VF 9 cũng xuất hiện tại triển lãm.

Khu vực trưng bày VF 5 Plus thu hút nhiều khách tại triển lãm "VinFast - Vì tương lai xanh" (Ảnh: VinFast).

Nếu như VF 3, VF 6 và VF 7 thu hút sự tò mò của các vị khách thì VF 5 Plus lại là mẫu xe nhận được quan tâm và trải nghiệm nhiều nhất. Trong hàng nghìn khách đến xem triển lãm, không ít người tới ngồi thử và lái thử VF 5 Plus. Thậm chí, có những người đưa ra quyết định đặt cọc xe sau khi trải nghiệm.

"Từ sáng đến tối, khu vực đăng ký lái thử không lúc nào vắng người. Các xe VF 5 Plus hoạt động hết công suất phục vụ cho nhu cầu của nhiều khách lái thử", anh Trường, quản lý kinh doanh phụ trách điều phối hoạt động lái thử tại triển lãm cho hay.

Theo anh, VF 5 Plus hấp dẫn khách tại triển lãm vì xe thuộc phân khúc phổ thông, dễ tiếp cận người dùng và đây cũng là 1 trong 3 mẫu ô tô được lái thử tại sự kiện.

Lặn lội hàng chục km tới Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, anh Quốc Ca (31 tuổi, Bắc Ninh) tham dự triển lãm để tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc xe điện mới của VinFast. Anh cho biết mình đã đặt cọc một chiếc VF 5 Plus rồi nhưng cảm thấy rất hồi hộp nên đến đây tranh thủ trải nghiệm cầm lái mẫu xe mà mình sắp được nhận trong thời gian tới.

Khách tham quan triển lãm đánh giá cao VF 5 khi lái thử (Ảnh: VinFast).

Anh Quốc Ca chia sẻ, trước đây từng sử dụng chiếc xe xăng cùng phân khúc, nhưng vì nhiều lý do, anh đã quyết định đổi sang VF 5 Plus.

"Thứ nhất là vợ mình say xe, không ngửi được mùi xăng. Nhà mình còn có con nhỏ 3 tuổi và thêm ông bà nữa nên đi xe điện sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe. Thứ hai là độ an toàn của VF 5 Plus hơn hẳn so với dòng xe trước đây mình từng sử dụng và các xe khác cùng phân khúc", anh Quốc Ca nói.

Anh Hiệp (30 tuổi, Hà Nội) đang sở hữu một chiếc ô tô chạy xăng và rất quan tâm tới các sản phẩm xe điện vì chi phí sử dụng tiết kiệm cùng mẫu mã đẹp mắt. Do đó, anh quyết định đến triển lãm lần này để xem dải sản phẩm mà VinFast trưng bày. Chiếc xe được anh để mắt tới là VF 5 Plus.

"VF 5 Plus hơn hẳn các mẫu xe xăng cùng phân khúc về công nghệ và giá bán. Trong đó, tôi thích trợ lý ảo điều khiển bằng tiếng Việt. Thông thường các xe ở phân khúc này có các tính năng điều khiển rảnh tay đều rất cơ bản, người lái vẫn phải thao tác nhiều trên màn hình. Có trợ lý ảo, tôi chỉ cần ra lệnh, không phải rời mắt khỏi đường, như vậy thì an toàn hơn cho bản thân và gia đình rất nhiều", anh Hiệp nói.

VF 5 là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất của VinFast (Ảnh: VinFast).

Đồng quan điểm với anh Hiệp, anh Vỹ (38 tuổi, Hà Nội) cho rằng mẫu xe điện này có những điểm cạnh tranh được với cả xe hạng B như không gian bên trong rộng rãi và chất lượng hoàn thiện tốt. Anh Vỹ cho biết, anh đã trải nghiệm một số xe crossover hạng B và khẳng định độ hoàn thiện của VF 5 Plus tốt hơn.

Theo thông số kỹ thuật từ VinFast, VF 5 Plus được trang bị động cơ điện công suất tối đa 134 mã lực và momen xoắn 135 Nm. Tuy những con số có vẻ không ấn tượng khi so sánh với các xe phân khúc cao, nhưng với ưu điểm của động cơ điện là khả năng bứt tốc không độ trễ nên chiếc xe nhỏ phản ứng khá nhanh nhạy với điều khiển của người lái.

Dù không phải là sản phẩm mới ra mắt, VinFast VF 5 Plus vẫn chiếm sóng của triển lãm nhờ phù hợp với phân khúc khách hàng phổ thông, đồng thời trang bị nhiều công nghệ vượt trội.