VF 5 Plus - lựa chọn cho những người mua xe có tài chính 500 triệu đồng

Chi phí mua và sử dụng xe điện tiết kiệm

So với thời điểm cách đây khoảng 5 năm, phân khúc xe đô thị hạng A đã trở nên đa dạng hơn. Ngoài những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống như Hyundai i10, Toyota Raize, Kia Sonet…, thị trường đã xuất hiện VinFast VF 5 Plus - SUV điện đang thu hút người dùng nhờ mức phí sở hữu và sử dụng.

Theo tính toán, ngoài giá niêm yết, chi phí để lăn bánh một chiếc VinFast VF 5 Plus tại Hà Nội chưa đến 25 triệu đồng. Khác biệt này đến từ chính sách ưu đãi 0% phí trước bạ dành cho xe điện, còn xe xăng truyền thống lên đến 12%.

Với mức phí trước bạ đó, khách hàng mua VF 5 Plus với tùy chọn thuê pin chỉ phải trả từ 492 triệu đồng để xe có thể lăn bánh trên đường.

Ngoài sự chênh lệch từ khi mua xe, VinFast VF 5 Plus có ưu điểm về chi phí sử dụng. Trên các hội nhóm chuyên phượt bằng xe điện, nhiều chủ xe đã chia sẻ ảnh chụp màn hình chi phí sạc điện từ 400-500 đồng/km, thậm chí rẻ hơn nữa nếu chủ động sạc ở nhà.

Một nữ chủ xe chia sẻ về chi phí nhiên liệu tiết kiệm trong chuyến đi Nam Định - Huế bằng VF 5 Plus (Ảnh: FBNV).

Cộng cả chi phí thuê pin hàng tháng, chi phí nhiên liệu của VF 5 Plus vẫn tiết kiệm, gần 1.000 đồng/km với gói 1,6 triệu đồng cho quãng đường di chuyển tối đa 3.000 km/tháng.

VF 5 Plus ngày càng khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam.

Chủ xe còn có thể tiết kiệm chi phí nhiên liệu hàng tháng hơn nữa nếu sử dụng gói thuê pin mới được VinFast bổ sung cho VF 5 Plus, ở mức 1,2 triệu đồng cho quãng đường di chuyển tối đa 1.500 km dành cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Ở mảng bảo dưỡng, VF 5 Plus cũng chứng minh sự tiết kiệm đáng kể bởi sau 12.000 km đầu tiên, người dùng mới phải bảo dưỡng xe lần đầu tiên với chi phí khoảng dưới 1 triệu đồng.

Trải nghiệm vượt tầm phân khúc

Bên cạnh chi phí sử dụng, VF 5 Plus còn thu hút người dùng nhờ vẻ ngoài hiện đại và những trải nghiệm hấp dẫn.

Theo đó, đây là mẫu xe cho phép khách hàng lựa chọn nhiều màu ngoại thất, từ đơn sắc cơ bản cho đến 2 tone màu đầy cá tính. Chi tiết này càng trở nên đặc biệt với người mua xe lần đầu muốn có sự khác biệt.

Bên cạnh đó, không gian bên trong của VF 5 Plus mang đến cảm giác rộng rãi, thoải mái nhờ lợi thế của xe điện và cách thiết kế khoa học. Trải nghiệm từ nhiều khách hàng cho thấy khoang cốp của VF 5 Plus dễ dàng chứa 2-3 vali cỡ cabin mà vẫn dư khoảng trống cho các túi nhỏ hoặc balo. 4-5 hành khách trên xe vẫn có vừa đủ khoảng để chân hay khoảng cách từ đầu tới trần xe khá thoải mái, ngay cả với những người cao khoảng 1,7m.

Về vận hành, việc di chuyển hàng ngày trong phố hay những chuyến đi dài, xuyên tỉnh đều không làm khó được VinFast VF 5 Plus. Đặc trưng của động cơ điện mang đến cho VF 5 Plus cảm giác lái đầy thú vị nhờ loại bỏ được độ trễ mỗi khi đạp ga nhưng đồng thời vẫn giữ được sự yên tĩnh, êm ái cho người ngồi bên trong. Xét trong phân khúc, đây là mẫu xe có công suất ấn tượng lên đến 100 kW, tương đương 134 mã lực, thậm chí hơn cả một số mẫu xe cỡ B.

Thiết kế của VF 5 Plus nhận được nhiều lời khen.

Để có trải nghiệm an tâm cho cả gia đình, yếu tố an toàn cũng được VinFast chú trọng khi thiết kế VF 5 Plus. Mẫu xe này trang bị 6 túi khí, nhiều nhất phân khúc, với khung gầm chắc chắn cùng hệ thống trợ lái ADAS. Gói ADAS của VF 5 Plus sở hữu những tính năng vốn chỉ có thể tìm trên các mẫu xe cao cấp như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa, cảnh báo điểm mù…

So với thị trường, VinFast VF 5 Plus còn mang tới sự an tâm bởi chính sách hậu mãi ấn tượng như bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, bảo hành pin 7 năm không giới hạn km, liên tục cập nhật phần mềm mới, hỗ trợ cứu hộ 24/7, sạc pin và sửa chữa lưu động…

Với những ưu điểm kể trên, VinFast VF 5 Plus đang là lựa chọn không chỉ cho khách hàng gia đình mà còn hướng đến những người dùng có nhu cầu mua xe chạy dịch vụ. Điều này càng rõ nét hơn khi cú đúp giải thưởng Xe của năm 2024 với danh hiệu "Xe hiệu quả kinh tế tốt nhất" và "Nhất phân khúc xe dưới 500 triệu" đều thuộc về VinFast VF 5 Plus.