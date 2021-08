Tranh cãi tình huống xe cứu thương chạy nhanh, đâm ngang xe bán tải.

Tình huống được cho là xảy ra trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Video ghi lại cho thấy, xe bán tải đi gần hết ngã tư khi tín hiệu giao thông vẫn đèn xanh. Lúc này, một xe cứu thương lao qua với tốc độ cao, đâm ngang xe bán tải.

Cú đâm mạnh khiến cho chiếc xe pick-up màu trắng bị hất lên rồi lật ngang đường. Xe cứu thương cũng "ngửa bụng".

Trên mạng xã hội ghi nhận nhiều luồng ý kiến khác nhau về tình huống này. "Dù làm nhiệm vụ và được ưu tiên nhưng xe cứu thương cũng cần phải giữ tốc độ hợp lý, đảm bảo an toàn chứ phóng nhanh thế này thì rất khó xử lý", nick Facebook Đức Tuấn viết.

Tương tự vậy, tài khoản Thanh Toàn cho rằng xe ưu tiên nhưng tai nạn không chừa một ai. "Biết rằng cứu người là cấp bách, song đừng cho rằng mình hú còi là tất cả các phương tiện đều tránh đường. Khi làm nhiệm vụ, xe cứu thương vượt đèn đỏ không sai, cái sai ở đây là đi với tốc độ nhanh qua ngã tư".

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng chiếc xe bán tải cũng giữ tốc độ khá nhanh khi đi qua nút giao. "Ước tính thì đèn đỏ còn vài giây, có lẽ vì vậy nên tài xế xe trắng mới rướn ga để thoát qua ngã tư. Về lý có thể anh không sai nhưng tai nạn thì thấy rồi đó, bởi các đoạn giao cắt luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn", thành viên Vũ Minh viết trong một nhóm Facebook.

Cùng quan điểm trên, nick Giang An viết: "Đúng là đèn xanh thì anh được đi, nhưng cũng thừa biết thói xấu của không ít người Việt là đèn đỏ còn vài giây họ đã đi rồi. Bởi vậy, đi qua nút giao thì nên giảm tốc độ và nếu còn vài giây đèn xanh thì nên dừng lại, bởi dù nguyên nhân từ phía nào thì người tai nạn cũng chịu thiệt".

Nghị định 109/2009 quy định xe quân sự đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, gồm: các xe quân sự đi thực hiện nhiệm vụ chỉ huy chữa cháy, chỉ huy cứu hộ, cứu nạn…; Xe Công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, gồm: các xe đi thực hiện nhiệm vụ bắt, khám xét hoặc tiến hành các hoạt động điều tra, dẫn giải người phạm tội, chống biểu tình, bạo loạn…; Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu là xe đang chở bệnh nhân cấp cứu hoặc đi đón bệnh nhân cấp cứu; Xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp là xe đi thi hành các biện pháp đặc biệt khi có tình trạng đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, nghị định 109 quy định các tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, yêu cầu kỹ thuật còi, đèn, kỹ thuật cờ hiệu phát tín hiệu ưu tiên.