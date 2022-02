Trải nghiệm nội thất VinFast VF 9 với tùy chọn "ghế cơ trưởng"

Cùng với thiết kế ngoại thất, khả năng vận hành và tính năng công nghệ của xe, trải nghiệm nội thất cũng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu tác động đến quyết định chọn mua xe của người tiêu dùng. Khoang lái với các tiện nghi dành cho tài xế thường được số đông quan tâm, tuy nhiên với những mẫu xe to dành cho ông chủ hoặc cho cả gia đình, tiện ích ở hàng ghế sau thường được chú trọng hơn.

Đặc biệt, với giới doanh nhân hoặc lãnh đạo - những người chủ yếu ngồi ở hàng ghế sau, các mẫu xe cao cấp thường có thêm tùy chọn "ghế cơ trưởng" nhằm mang tới không gian riêng tư, rộng rãi và đẳng cấp cho người dùng. Thay vì bố trí hàng ghế sau liền khối với 3 hoặc 2 vị trí ngồi liền kề, 2 chiếc ghế cơ trưởng được thiết kế tách rời, đảm bảo trải nghiệm thoải mái nhất cho người ngồi sau trên mọi hành trình, với nhiều tiện ích bổ sung so với loại ghế thông thường.

Một số dòng MPV cao cấp có trang bị hàng ghế sau tách rời, tuy nhiên xét về tính sang trọng, đa dụng và hàm lượng công nghệ trên xe, dòng MPV có thể không bằng SUV. Tại Việt Nam hiện nay, ngoài những mẫu SUV cao cấp với mức giá tới gần chục tỷ đồng, những mẫu SUV thông dụng dành cho doanh nhân tầm 2-4 tỷ không được trang bị tùy chọn đặc biệt này.

Đây là khoảng trống mà hãng xe Việt VinFast đã nhận ra khi quyết định trang bị tùy chọn ghế cơ trưởng cho dòng xe SUV điện cỡ lớn VF 9 dự kiến sẽ bán ra thị trường trong năm nay. Cụ thể, phiên bản VF 9 Plus sẽ có một biến thể được thiết kế ba hàng ghế với 6 chỗ ngồi, trong đó có hai ghế cơ trưởng tách rời ở hàng thứ hai.

Ghế được thiết kế sang trọng với tựa đầu cao cấp, tích hợp loạt chức năng như chỉnh điện 8 hướng, có thông gió, sưởi và massage để hành khách thư giãn trên mọi hành trình. Bệ tỳ tay lớn đặt giữa mang đến không gian để đồ thuận tiện và riêng tư. Đó là những chi tiết khẳng định đẳng cấp ghế cơ trưởng của VF 9.

Khách hàng Việt có thể lựa chọn trang bị ghế cơ trưởng cho xe VinFast VF 9 Plus với chi phí 32,23 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Đây là mức chi phí hấp dẫn hơn rất nhiều so với các gói độ của bên thứ ba, trong khi sản phẩm có độ hoàn thiện cao, ăn nhập với thiết kế tổng thể và được bảo hành chính hãng VinFast.

VinFast VF 9 có mức giá khởi điểm tại thị trường Việt Nam là từ 1,312 tỷ đồng dành cho phiên bản Eco, trong khi phiên bản Plus có giá 1,429 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT). Sau khi cộng VAT và gói tùy chọn ghế cơ trưởng, VF 9 Plus có giá xấp xỉ 1,604 tỷ đồng. Đây là mức giá hấp dẫn hơn rất nhiều so với những mẫu SUV hạng sang cỡ lớn có ghế cơ trưởng trên thị trường hiện nay.

Không những vậy, các khách hàng tiên phong đặt trước hai mẫu SUV điện đầu bảng của VinFast là VF 8 và VF 9 cũng sẽ nhận được loạt ưu đãi với giá trị lớn từ chương trình "Người tiên phong tri ân người tiên phong", như voucher thanh toán lên tới 250 triệu đồng đối với VF 9 và 150 triệu đồng đối với VF 8; gói dịch vụ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) và tính năng thông minh (Smart Services) trị giá 132 triệu đồng; gói nghỉ dưỡng Vinpearl trị giá 118 triệu đồng; bộ sạc tại nhà đi kèm theo xe; hay có cơ hội tiết kiệm thêm 30 triệu đồng khi chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện…

Chỉ sau hai ngày đầu tiên mở bán, VinFast đã nhận được hơn 24.000 đơn đặt hàng cho hai mẫu VF 8 và VF 9 trên toàn cầu, cho thấy niềm tin và sự ủng hộ mạnh mẽ của khách hàng dành cho hãng xe Việt. Hiện tại, khách hàng có thể đặt mua xe VF 8, VF 9 dễ dàng thông qua trang web vinfastauto.com hoặc liên hệ trực tiếp với các showroom VinFast gần nhất.